Синоптики прогнозируют небольшой снег и дождь.

По данным world-weather.ru, завтра, 16 февраля, в западных регионах Казахстана ожидается небольшой снег с дождем. Погода будет пасмурной.

В Уральске днём будет небольшой дождь. Температура воздуха +2…+1 °C, а ночью опустится до −1 °C и ниже. Слабый ветер около 7 м/с.

В Атырау и районах области погода без осадков. Ночью −1 °C, днём +3 °C. Погода преимущественно облачная, ветер будет умеренным.

В Актау прогнозируется солнечная погода без осадков. Днём около +10 °C, ночью до +2 °C. Ветер умеренный, с утра будет немного пасмурно.

В Актобе и области ожидается пасмурно, без осадков. Днём температура будет в пределах −1°C, а ночью опустится до −2°.