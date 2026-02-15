Ему назначили штраф в размере 21 625 тенге.

В Актау специализированный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело в отношении мужчины, которого обвинили в незаконном ношении полицейской формы.

Как следует из материалов дела, 24 января 2026 года перед школой «МЕТА» в микрорайоне Толкын-1 мужчина надел форму полиции, снял рекламный видеоролик и опубликовал его в соцсетях. Использовать такую форму он не имел права. Его вину подтвердили собственные объяснения, протокол об административном правонарушении и видеозапись.

На суде мужчина полностью признал вину и подтвердил все обстоятельства. Суд учёл признание и искреннее раскаяние как смягчающие обстоятельства. В итоге мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 21 625 тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.