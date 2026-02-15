Рассматривали три варианта и остановились на участке рядом с рыбцехом.

В Уральске через реку Чаган сейчас есть два моста — один ведёт к Зачаганску, второй — в посёлок Деркул. Планируют построить ещё два моста. Один будет вести к новому микрорайону Акжайык, а второй — по улице Сарайшык с выходом на улицу Азербайджанская.

Главный архитектор проекта ТОО «Проектная фирма «Градо» Михаил Щербинин рассказал, что ещё в 1978–1980 годах предлагали построить мост через Чаган. Были расчёты, но тогда проект не одобрили на общественных слушаниях.

Сейчас место строительства уже выбрали. Рассматривали три варианта и остановились на участке рядом с рыбцехом — здесь река узкая, есть дамба и насыпь, а мост окажется в центре микрорайона. В других вариантах пришлось бы задевать дачи или строить мост по диагонали. Мост нужен, чтобы разгрузить дороги в центре города. С новым мостом жители нового делового центра Акжайык смогут быстрее добираться без пробок. Ранее сообщалось, что стоимость проекта с 11 миллиардов поднялась до 35 миллиардов.

Также на обсуждении Генерального плана сообщили, что до 2040 года планируется построить объездное кольцо вокруг города. Строительство уже началось. Кольцо позволит разгрузить город: водители смогут объезжать Уральск, не заезжая в центр. Проект включает участки со стороны Атырауской и Актюбинской трасс, а также соединения с Самарской трассой. Этот проект реализует НК «КазАвтоЖол».

Напомним, о строительстве нового микрорайона Акжайык заговорили ещё в феврале 2018 года. Алтай Кульгинов. Он пообещал провести туда новую инфраструктуру, широкие дороги, освещение и построить социальные объекты.

В 2019 году уральцам предоставили проект строительства моста, который будет связывать новый микрорайон с городом. Горожане тогда выразили своё недовольство. После возмущения горожан власти пообещали, что проект скорректируют и представят общественности на обсуждение.

В 2021 году экс-аким Уральска Абат Шыныбеков сообщил, что «проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.». Это вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений скорректированного проекта не было.

В феврале 2022 года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заявил, что проект всё же скорректировали и ведущая в микрорайон Акжайык дорога через парк не проходит (он проходит через зону, которая относится к лесному фонду, но это не парк). Также заместитель градоначальника заверил, что деревья вырубать не планируют. Их будут пересаживать и для этого даже имеется специальная техника.

Однако позже выяснилось обратное, в ЖКХ сообщили, что дорога в микрорайон Акжайык с центра города начнётся от улицы А. Тайманова. Общая её протяженность составит 4,1 километра, а моста — 220 метров. Дорожное полотно рассчитано на четыре полосы движения. Также предусмотрены тротуары и опоры освещения, а вот сносу подлежит 1 131 дерево.

В апреле 2025 года аким Уральска Мурат Байменов на встрече с журналистами сообщил, что специалисты приступили к расчётам стоимости нового моста в микрорайон Акжайык.