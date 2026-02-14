Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами.

Низовая метель и снег с дождём ожидаются на западе Казахстана 15 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 15 февраля в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, туман, гололед. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью -5.

Снег с дождем, низовую метель и гололед синоптики прогнозируют и в Атырауской области. Днем воздух прогреется до 7 градусов тепла, ночью похолодает до -5 градусов.

В Актюбинской области ожидается дождь, снег, низовая метель, гололед. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем до -3 градусов, ночью -12.

До 10 градусов тепла ожидается днем в Мангистауской области. В региона синоптики прогнозируют дождь, снег, гололед, туман.