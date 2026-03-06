В проектах подрядчиком выступает АО «Павлодарский речной порт».

Как рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Марат Мулдашев, в области завершили реконструкцию водохранилища Аяк в Акжайыкском районе в рамках проекта реконструкции канала Азнабай–Тайпак. Стоимость работ составила 193,4 миллиона тенге. Также завершена реконструкция водохранилища на реке Малая Быковка возле села Чирово района Байтерек. Общая стоимость проекта — 156 миллионов тенге, из них в 2024 году было выделено 78,5 миллиона тенге. Подрядчиком выступило ТОО «СМУ-117».

По словам спикера, в настоящее время реализуются следующие проекты: