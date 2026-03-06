Как рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Марат Мулдашев, в области завершили реконструкцию водохранилища Аяк в Акжайыкском районе в рамках проекта реконструкции канала Азнабай–Тайпак. Стоимость работ составила 193,4 миллиона тенге. Также завершена реконструкция водохранилища на реке Малая Быковка возле села Чирово района Байтерек. Общая стоимость проекта — 156 миллионов тенге, из них в 2024 году было выделено 78,5 миллиона тенге. Подрядчиком выступило ТОО «СМУ-117».
По словам спикера, в настоящее время реализуются следующие проекты:
Берегоукрепление реки Жайык выше села Круглоозерное. Общая стоимость проекта — 7,4 миллиарда тенге. В 2024–2025 годах из местного и республиканского бюджетов выделено 4,7 миллиарда тенге. На 2026 год из республиканского бюджета предусмотрено 2,677 миллиарда тенге. Подрядчик — АО «Павлодарский речной порт».
Реконструкция Жайык-Шалкарского канала в Теректинском районе. Стоимость проекта — 4,7 миллиарда тенге. В 2024–2025 годах выделено 1,976 миллиарда тенге, на 2026 год предусмотрено 1,587 миллиарда тенге из республиканского бюджета. Подрядчик — АО «Павлодарский речной порт».
Расширение русла реки Деркул в пределах села Таскала Таскалинского района. Стоимость проекта составляет 620 миллионов тенге, на 2026 год предусмотрено 435 миллионов тенге. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика.