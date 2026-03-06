По данным синоптиков РГП «Казгидромет», в субботу, 7 марта, в Западно-Казахстанской области ожидается облачная погода с осадками и усилением ветра.
В Уральске прогнозируется облачная погода, местами возможен снег.
Температура воздуха ночью составит –3…–8°С, днём — около 0°С. Ветер северо-западный 9–14 м/с.
В Атырау ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью составит около –6…–8°С, днём — +2…+4°С. Возможен умеренный ветер.
В Актау прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков.
Температура воздуха ночью будет около +3…+5°С, днём воздух прогреется до +7…+9°С.
В Актобе ожидается облачная погода, возможен снег.
Температура воздуха ночью составит –6…–8°С, днём — около –1…+1°С.