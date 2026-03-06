Синоптики отмечают, что завтра на большей части западного Казахстана сохранится неустойчивая погода — ожидаются осадки, усиление ветра, местами туман и гололёд.

По данным синоптиков РГП «Казгидромет», в субботу, 7 марта, в Западно-Казахстанской области ожидается облачная погода с осадками и усилением ветра.

В Уральске прогнозируется облачная погода, местами возможен снег.

Температура воздуха ночью составит –3…–8°С, днём — около 0°С. Ветер северо-западный 9–14 м/с.

В Атырау ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью составит около –6…–8°С, днём — +2…+4°С. Возможен умеренный ветер.

В Актау прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет около +3…+5°С, днём воздух прогреется до +7…+9°С.

В Актобе ожидается облачная погода, возможен снег.

Температура воздуха ночью составит –6…–8°С, днём — около –1…+1°С.