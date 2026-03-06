Сброс воды с Ириклинского водохранилища со скоростью 139 м³/с продолжится до 15 марта.

Главные водные артерии Западно-Казахстанской области — трансграничные реки Урал, Чаган, Большой Узень и Малый Узень. Около 80% их стока формируется на территории Российской Федерации и зависит от гидрологической ситуации в верховьях.

— Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» поддерживает постоянный обмен информацией с водными службами России — организациями Оренбургской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. В период паводка обмен данными ведётся ежедневно, что позволяет своевременно регулировать работу водохозяйственных объектов и обеспечивать безопасный пропуск воды, — сообщил на брифинге и.о директора филиала ЗКО РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов.

По его словам, с учётом климатических условий региона паводковый период обычно начинается во второй декаде марта. Предварительный прогноз весеннего половодья формируется в феврале и затем корректируется еженедельно.

— С 15 февраля 2026 года из Ириклинского водохранилища осуществляется сброс воды в реку Урал со скоростью 139 м³/с. Наполняемость водохранилища составляет 76% от проектного объёма, свободная ёмкость — 767 млн м³. Такой режим сброса планируется сохранить до 15 марта, после чего свободная ёмкость должна увеличиться до 950 млн м³ (70% от проектного объёма), — отметил он.

В 2025 году максимальный расход воды в паводковый период составил 201 м³/с, тогда как в 2024 году этот показатель достигал 2170 м³/с.

Рауан Хусаинов пояснил, что по предварительным прогнозам, приток воды в водохранилище ожидается на уровне 0,7–1,3 млрд м³ при среднем многолетнем значении 1,22 млрд м³. В 2025 году прогноз составлял 1–2 млрд м³, фактически поступило 1,18 млрд м³ воды.

— Урало-Кушумская оросительно-обводнительная система, обеспечивающая водой 87 населённых пунктов пяти районов области, питается из реки Урал. В каскадных водохранилищах системы формируется стратегический запас воды объёмом 260,3 млн м³. В настоящее время средняя наполняемость водохранилищ составляет 58% от проектного объёма, — сообщил и.о директора филиала ЗКО РГП «Казводхоз».

После завершения вегетационного периода 2025 года Чаганское водохранилище было опорожнено до порога сбросного сооружения и переведено в транзитный режим для подготовки к весеннему паводку.

— Наполняемость водохранилищ на реках Большой и Малый Узень на территории Российской Федерации составляет 46%, на территории Западно-Казахстанской области — 57% от проектного объёма. На всех водохозяйственных объектах, находящихся на балансе филиала, проведены плановые обследования и оформлены паспорта готовности к весеннему половодью. В настоящее время объекты работают в штатном режиме.

Паводковые воды распределяются на наполнение водохранилищ, залив лиманов и естественных сенокосов, а также используются для санитарно-экологических нужд.

По словам спикера, ежегодно филиал за счёт средств республиканского бюджета и собственных ресурсов проводит текущий ремонт и механизированную очистку каналов для поддержания объектов в исправном состоянии и безопасного пропуска паводка. В 2025 году отремонтировано 20 объектов и очищено 163,7 километра каналов. В 2026 году планируется ремонт 21 объекта и очистка около 150 км каналов.

На противопаводковые мероприятия в 2026 году за счёт собственных средств предусмотрено 26,8 млн тенге.

