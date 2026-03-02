По предварительным прогнозам, в период половодья возможны средние и повышенные подъёмы воды на притоках реки Урал.

В РГП «Казгидромет» сообщили, что по состоянию на 1 марта на притоках реки Урал в Западно-Казахстанской области ожидается половодье со средними и высокими уровнями воды.

Согласно анализу, сумма выпавших осадков в Бокейординском, Казталовском, Жанибекском, Таскалинском, Бурлинском районах, а также в районе Байтерек и Уральске превышает прошлогодние значения на 6–70 %. В Жангалинском и Сырымском районах показатели остались на уровне прошлого года. При этом в Акжаикском (Тайпак), Каратобинском и Шынгырлауском районах объём осадков ниже прошлогодних значений на 7–19 %

По данным специалистов, к зонам с высоким риском паводка относятся Уральск, Таскалинский район и район Байтерек.

В группу со средним риском вошли Бурлинский, Казталовский, Жангалинский, Шынгырлауский, Каратобинский, Бокейординский, Теректинский, Сырымский, Акжаикский и Жанибекский районы.

Ранее синоптики уже рассказывали о том, каким будет половодье 2026 года в ЗКО.