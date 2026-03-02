Решающий бой получился напряжённым — судьба поединка определилась в заключительном раунде.

Боксёр из Западно-Казахстанской области Даниял Сабит стал победителем международного турнира по боксу «Странджа». Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО.

Чемпион Казахстана 2025 года в весовой категории до 50 килограммов Даниял Сабит в финале встретился с представителем Азербайджана Билалхабаши Назаровым.

Решающий бой получился напряжённым — судьба поединка определилась в заключительном раунде. В итоге спортсмен из ЗКО одержал победу раздельным решением судей со счётом 3:2 и завоевал золотую медаль турнира.

По информации управления спорта, на пути к финалу Даниял Сабит уверенно победил представителя Турции Уласа Ялчинкая со счётом 5:0. В полуфинале соперником казахстанца должен был стать чемпион Азии из Узбекистана Асилбек Жалилов, однако он снялся с поединка из-за травмы.

В ведомстве поздравили спортсмена с победой и пожелали ему дальнейших успехов.