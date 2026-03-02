В полиции опровергли распространяемое в соцсетях «срочное предупреждение» МВД.

В мессенджерах и социальных сетях распространяется сообщение, якобы от имени Министерства внутренних дел Казахстана, с предупреждением о преступниках и похищениях детей. В полиции заявили, что эта информация не соответствует действительности.

В фейковом сообщении граждан призывают держать двери домов закрытыми, не пользоваться лифтами с незнакомцами и не контактировать с мигрантами из Сирии и Афганистана. Также авторы рассылки утверждают, что по квартирам якобы ходят люди под видом сотрудников коммунальных служб и бесплатно предлагают заменить лампочки, после чего совершают кражи и похищения детей.

В МВД сообщили, что подобных заявлений ведомство не публиковало.

— Министерство внутренних дел сообщает, что распространяемое в мессенджерах «предупреждение» с упоминанием мигрантов и похищений детей является фейковым. Ведомство не публиковало подобных заявлений. Просим граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сообщения, — сообщили в полиции.

Жителям напомнили, что при возникновении подозрительных ситуаций следует обращаться в полицию по номеру 102.

Также в ведомстве предупредили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.