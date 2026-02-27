Суд удовлетворил иск полиции и прекратил право мужчины на управление транспортом.

В Караганде суд прекратил право местного жителя на управление автомобилем в связи с медицинскими противопоказаниями. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области.

Гражданское дело рассмотрел суд района имени Алихана Бокейхана по иску Департамента полиции региона. В ведомстве указали, что с 1 сентября 2021 года мужчина состоит на диспансерном учёте у психиатра в областном центре психического здоровья. Ему установлен диагноз F07.0 — расстройство личности органической этиологии.

Несмотря на это, ещё 6 августа 2019 года ему было выдано водительское удостоверение с категориями «B» и «C1», действительное до августа 2029 года.

Суд напомнил, что согласно приказу министра здравоохранения и социального развития РК от 9 ноября 2015 года, данный диагноз включён в перечень заболеваний, при которых запрещено управление транспортными средствами.

Изучив материалы дела, суд первой инстанции пришёл к выводу, что состояние здоровья ответчика не позволяет ему безопасно управлять автомобилем и может представлять угрозу для других участников дорожного движения. Иск был удовлетворён, право на вождение прекращено.

Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу, поддержала выводы суда первой инстанции и оставила решение без изменений.