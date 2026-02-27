Аналитики финансового рынка немного пересмотрели прогноз по курсу доллара к тенге — ожидания скорректированы в сторону укрепления нацвалюты.

Согласно обзору Национального банка по итогам очередного макроэкономического опроса, в 2026 году среднегодовой курс доллара может составить 535 тенге. Ранее, в январе, эксперты ожидали показатель на уровне 537 тенге.

В последующие годы, по оценкам участников опроса, американская валюта продолжит дорожать: в 2027 году курс может достигнуть 555,1 тенге, а в 2028 году — 578 тенге.

При этом сценарий по ценам на нефть был немного понижен на всём горизонте прогноза. В 2026 году стоимость нефти марки Brent ожидается в среднем на уровне 62 долларов за баррель. В 2027 году прогнозируется 63,7 доллара, а в 2028 году — 65,3 доллара за баррель.

Одновременно эксперты улучшили ожидания по темпам роста экономики Казахстана. Прогноз по увеличению ВВП на 2026 год повышен с 4,8% до 5%. В 2027 году ожидается рост на уровне 4,5% вместо прежних 4,4%, а в 2028 году — 4,3% вместо 4,2%.