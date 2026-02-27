Взрыв с пожаром произошёл в кафе «Центр плова».

Хлопок газа с последующим пожаром произошёл в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе «Центр плова» в Щучинске в Бурабайском районе. Погибли шесть человек, сообщили в ДЧС Акмолинской области. Позже стало известно, что число погибших выросло до семи.

— Всего, по оперативным данным, пострадали 26 человек. Семь человек скончались (в том числе 16-летняя девушка). 13 пострадавших госпитализировали, шестеро проходят лечение амбулаторно, — отметили в пресс-службе акимата акмолинской области.

По последним данным ДЧС региона, пятерых пострадавших транспортировали в Кокшетау для госпитализации в многопрофильную областную больницу. Ещё два пациента готовятся к транспортировке.

— Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов находится под постоянным контролем врачей, — говорится в сообщении.

На месте работает областной оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются. В акимате Акмолинской области заверили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.