Зейнеп Баянова завоевала золотую медаль рейтингового турнира по борьбе.

Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова завоевала золотую медаль рейтингового турнира по борьбе, который проходит в Тиране (Албания) с 25 февраля по 1 марта. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта.

Спортсменка из Западно-Казахстанской области выступала в весовой категории до 50 килограммов. На пути к финалу она одержала уверенные победы над соперницами из США, Японии и Индии. Американку Кендру Роуз Райан Баянова победила со счётом 10:0, японку Мию Накамуру — 8:7, а представительницу Индии Мускан Мускан — 12:1.

В финальной схватке казахстанка встретилась с индийской спортсменкой Прианши Праджапат и одержала уверенную победу со счётом 13:2.

Таким образом, Зейнеп Баянова стала победительницей международного рейтингового турнира и завоевала «золото».