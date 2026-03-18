Алматы. 18 марта. КазТАГ – Генеральный директор МИА КазТАГ Асет Матаев подвергся групповому нападению, ему проломили голову, сообщила адвокат Рена Керимова.

«Только что поговорила со своим подзащитным Асетом Матаевым! Он действительно задержан, по подозрению в совершении хулиганства. Однако, как сообщил мне Асет, в отношении него имела место провокация со стороны нескольких ранее незнакомых ему лиц. Минувшей ночью он с другом вышел из бара на проспекте Достык и направился прямо к такси, но по дороге произошел конфликт с неизвестными мужчинами. После небольшой перепалки, со слов Асета, эти лица в количестве около пяти-шести человек (были и девушки) напали на него и его друга Уалихана и избили их. Только что Матаева отвезли на судебно-медицинскую экспертизу, где был установлен причиненный вред здоровью. Асету проломили голову, у него открытая рана головы, перелом передней и нижней стенки лобной пазухи слева, гимосинус, ушибленная рана лобной области слева. Он сказал, что очень плохо себя сейчас чувствует», - сообщила Керимова в среду .

Она добавила, что, к сожалению, не смогла сразу проехать в управление полиции Медеуского района Алматы.

«Но мои коллеги выехали и уже оказывают ему юридическую помощь – Юлия Колпакова и Акромат Мухтаров», - уточнила Керимова.

Ранее стало известно, что Матаев пострадал в результате инцидента в Алматы.

Отметим, что нападение совершено на фоне уголовного преследования Матаева и главного редактора КазТАГ Амира Касенова.

Напомним, в основу уголовного дела против руководства КазТАГ – генерального директора Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова – легли показания адвоката и потерпевших в результате мошенничества во Freedom Finance. 3 апреля 2025 года они позвонили в редакцию с претензией, заявляя, что приведенная в КазТАГ информация опубликована в интересах Freedom Finance. Они признались, что не могут достучаться до СМИ, и не могут добиться правды в правоохранительных органах, у регулятора и в администрации президента.

Вместе с тем, комитет по защите журналистов (CPJ) выразил обеспокоенность уголовным делом против руководства КазТАГ. Серьезную обеспокоенность выразил и международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

Адвокат Рена Керимова заявила, что адвокат потерпевших от афер в опубликованном на YouTube видео рассказывал исключительно о фактах, связанных с уголовным делом в отношении Светового и других, и не давал заведомо ложных сведений. Позже главный редактор агентства Амир Касенов отметил, что, как в сталинские времена, так и сейчас единственным способом заставить честных журналистов молчать остается уголовное преследование.

Отметим, что незаконное уголовное преследование руководства КазТАГ прямо сейчас находится под пристальным вниманием множества как казахстанских, так и зарубежных СМИ.

Кроме того, руководителей КазТАГ поддержали депутаты парламента, общественные деятели и представители профессионального сообщества.

Добавим, что 10 декабря Касенов сообщил, что потребовал очной ставки с бенефициаром Freedom Finance Тимуром Турловым, а также рассказал о намерении ходатайствовать о вызове, в том числе с принудительным доставлением в случае уклонения, на допрос всех инвесторов компании.

Кроме того, КазТАГ в рамках редакционного запроса передал посольствам США и Евросоюза аудиозапись и расшифровку разговора с бывшим топ-менеджером Freedom Finance Рустемом Какеновым, где тот утверждает, что по согласованию сверху якобы совершил операцию на $62 млн по обходу антироссийских санкций – этот же запрос с расшифровкой также был направлен в министерство национальной экономики, Национальный банк и агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

11 декабря вице-премьер – министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что юристы ведомства работают над возможностью оказания помощи МИА КазТАГ, руководство которого подверглось уголовному преследованию.

Адвокат Рена Керимова также считает, что международному информационному агентству (МИА) КазТАГ, возможно, не потребовалась бы помощь министерства культуры и информации, если бы следствие известило заранее об уголовном деле. Она также объяснила, почему дело против КазТАГ – это манипуляция и попытка наезда на авторитетное СМИ.

12 декабря стало известно, что в посольствах США, Великобритании и Европейского Союза (ЕС) следят за ситуацией вокруг уголовного преследования Матаева и Касенова.

13 декабря КазТАГ сообщал, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предоставило редакции КазТАГ ложную информацию в ответ на запрос касательно слов Какенова, где он рассказывает о схеме обхода антироссийских санкций. В частности, сославшись на ответ АО «Фридом Финанс», регулятор заявил, что Руслан Какенов никогда не работал в указанной компании. Вместе с тем, Какенов недавно был осужден именно как бывший руководитель Костанайского областного филиала Freedom Finance, и был приговорен к пяти годам лишения свободы. Позже выяснилось, что в написании имени Какенова была допущена ошибка – речь идет о Рустеме Какенове, в связи с чем редакция направила в АРРФР новый запрос.

13 декабря также сообщалось, что всех вкладчиков Freedom Finance вызывают на допрос по уголовному делу против КазТАГ, а 14 декабря выяснилось, что в уголовном деле, возбужденном против МИА КазТАГ выявлены признаки скоординированных действий полиции регионов.

15 декабря адвокат Ерлан Макенов, представляющий интересы главного редактора МИА КазТАГ Амира Касенова, поддержал представителя потерпевших вкладчиков Freedom Finance – адвоката Светлану Оралбаеву.

В этот же день – 15 декабря посольство США озвучило позицию в связи с уголовным делом против КазТАГ. 17 декабря свою позицию по делу КазТАГ обозначило и посольство Евросоюза.

16 декабря Касенов заявил о пытках.

17 декабря международные правозащитные организации выступили с заявлением и сообщили, что власти Казахстана в последние недели преследуют независимых журналистов и СМИ, а также призвали прекратить давление на журналистов.

19 декабря генеральный директор информагентства КазТАГ Асет Матаев, главный редактор Амир Касенов, их адвокаты, а также потерпевшие по делу Freedom Finance дали пресс-конференцию в Астане.

23 декабря Касенова задержали в Астане. Позже пострадавшие по делу Freedom Finance выступили в его защиту.

24 декабря руководитель правовой службы Media Qoldau и юрист Гульмира Биржанова заявила, что контекст этого дела вызывает серьезные опасения. Задержание главреда агентства также прокомментировали и депутаты мажилиса.

Помимо этого, международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» выпустил открытое обращение к генеральному прокурору Берику Асылову и Верховному суду.

Кроме того, главный редактор КазТАГ сообщил о голодовке в своей колонке, написанной из ИВС, а адвокаты заявили, что начальство ИВС Астаны не сообщило им о его голодовке, которую он объявил еще днем ранее.

В ночь на 25 декабря Касенов после пятичасового суда по избранию меры пресечения был выпущен из ИВС и помещен под домашний арест, а уже днем 25 декабря журналист Михаил Козачков выразил мнение, что статья 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК будто специально придумана для работников.

29 декабря в квартире Касенова, куда не допустили адвокатов, а также в офисе МИА КазТАГ прошли обыски.

9 января 2026 года от адвоката Юлии Малюковой стало известно, что сторона Касенова, заявившего ранее о пытках со стороны полиции, выразила управлению собственной безопасности (УСБ) органов внутренних дел недоверие.

13 января сообщалось, что в ООН обеспокоены преследованием журналистов, правозащитников и активистов в Казахстане.

27 января стало известно, что суд в Алматы рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Матаева в виде домашнего ареста, а 28 января выяснилось, что прокуратура отозвала ходатайство о домашнем аресте гендиректора КазТАГ.

31 января сообщалось, что Касенова вопреки домашнему аресту в Астане и отсутствию удостоверения личности вызвали в полицию Алматы.

1 февраля редакция приводила мнение, в котором известный адвокат и правозащитница, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, лауреат международной женской премии за отвагу от государственного департамента США Айман Умарова не исключила, что журналистов КазТАГ хотят принести в жертву бизнесмену.

3 февраля супруга главреда КазТАГ – Айгуль Касенова сообщила о том, что в настоящий момент создаются условия для нарушения Касеновым режима домашнего ареста, установленного следственным судом города Алматы. В этот же день адвокат Юлия Малюкова сообщила о возможном поводе для провокаций в отношении Касенова.

5 февраля стало известно, что МИА КазТАГ выиграло суд по иску бывшего топ-менеджера Freedom Finance Темерлана Бекова – последний пытался через суд признать не соответствующим действительности и порочащими его сведения, изложенные в статье «Еще один топ-менеджер Freedom Finance стал фигурантом уголовного дела».

13 февраля новый посол США в Казахстане Джули Стаффт сообщила, что на постоянной основе отслеживает ситуацию с уголовными делами в отношении независимых СМИ.

В этот же день редакция выяснила, что за исками в суд России, на основании решения которого Роскомнадзор потребовал заблокировать сайт КазТАГ, стоит российский юрист Дорина Данилова, которая в числе прочего работает над блокировкой материалов про Турлова. В частности, в своем иске она приписала себе авторство статей «Руководители КазТАГ, их адвокаты и потерпевшие вкладчики Freedom сделали заявление (видео)», «Адвокат поддержал представителя потерпевших по делу Freedom Finance», «Пострадавшие от Freedom Finance выступили в защиту Амира Касенова», которые на самом деле принадлежат информагентству КазТАГ.

16 февраля КазТАГ сообщал, что Мосгорсуд на основании иска все той же Даниловой требует заблокировать сайты еще двух СМИ Казахстана – изданий Ulysmedia.kz и Cmn.kz – из-за статей о Турлове.

16 февраля вечером стало известно, что Медеуский районный суд города Алматы сделал закрытым процесс по гражданскому иску Freedom Finance к МИА КазТАГ.

17 февраля редакция сообщила, что Мосгорсуд потребовал заблокировать КазТАГ из-за еще одной статьи про Турлова – на этот раз речь идет о материале «Юрист: Турлов – это тот же Мавроди, который выводит деньги казахстанцев в офшор».

В этот же день стало известно, что суд продлил домашний арест Касенова, при этом проигнорировал многочисленные нарушения, на которые указал адвокат Салимжан Мусин.

23 февраля редакция рассказала о том, что адвокат Рена Керимова поделилась впечатлением, что решение суда по гражданскому иску со стороны компании Freedom Finance против МИА КазТАГ сформировано заранее, приведя в конкретные примеры. В этот же день супруга главреда КазТАГ Айгуль Касенова рассказала, что Амир Касенов отказался от участия в гражданском суде по иску со стороны компании Freedom Finance олигарха российского происхождения Тимура Турлова, выразив недоверие судье.

25 февраля Матаев опубликовал видео, которое опровергает утверждения о том, что КазТАГ якобы исполнял чей-то «заказ», публикуя материалы о мошеннических схемах в отношении вкладчиков Freedom Finance олигарха Турлова, а напротив – подтверждает изначально прямую незаинтересованность КазТАГ заниматься данной темой.

7 марта КазТАГ сообщал, что обратился с запросом на тему шпионажа на имя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Ермека Сагимбаева, руководителя администрации президента (АП) Айбека Дадебай и премьер-министра Олжаса Бектенова. Текст запроса с ответом КНБ доступен по ссылке, по ней же, а также в Telegram-канале КазТАГ находится ссылка страницу сайта Московского городского суда с требованием заблокировать статью о связи «Timur Turlov» с ФСБ России.

Отметим, что на ситуацию со статьей о связи «Timur Turlov» с ФСБ России после действий казахстанского суда ранее обращала внимание Айгуль Касенова – супруга главного редактора КазТАГ Амира Касенова.

«В последние недели мы видим массовую атаку на свободу слова. Через суды России пытаются «зачистить» статьи о сомнительных схемах, в которых может быть замешан олигарх Турлов. Буквально позавчера стало известно, что Мосгорсуд потребовал заблокировать материал о связи «Timur Turlov» с ФСБ России. А уже сегодня казахстанский суд буквально за одну минуту (примерно столько суд находился в «совещательной комнате») решает оставить под арестом журналиста, который давал слово потерявшим деньги вкладчикам структур того самого Турлова. Но мы будем бороться дальше. Правда на нашей стороне. По ссылке видео, которое доказывает отсутствие какого-либо преступного умысла со стороны Амира», - написала ранее Касенова на своей странице в социальной сети.

Примечательно, что после того, как решение Мосгорсуда заблокировать статью про связь «Timur Turlov» с ФСБ России стало достоянием общественности, он 4 марта отменил его.

Ранее редакция сообщала, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) потребовала заблокировать сайт КазТАГ из-за материалов про уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова.

Поводом для требования блокировки стали статьи «Руководители КазТАГ, их адвокаты и потерпевшие вкладчики Freedom сделали заявление (видео)», «Адвокат поддержал представителя потерпевших по делу Freedom Finance», «Пострадавшие от Freedom Finance выступили в защиту Амира Касенова». Примечательно, что у российской стороны нет претензий к фотоиллюстрациям – судом РФ выбран надуманный и незаконный повод – «нарушением авторского права» суд России счел сами факты проведения пресс-конференции и другие выступления с участием находящегося под следствием руководства МИА КазТАГ – Матаева и Касенова, их адвокатов и потерпевших вкладчиков Freedom Finance, касательно уголовного преследования руководства КазТАГ. Авторские права на указанный контент принадлежат агентству КазТАГ, его адвокатам и выступившим в поддержку журналистов пострадавшим вкладчикам Freedom Finance, однако это не помешало российскому суду вынести незаконное решение и на этом основании Роскомнадзору требовать от казахстанского хостинг-провайдера блокировки сайта казахстанского СМИ якобы по причине нарушения «авторских прав». Уже 7 февраля выяснилось, что Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать сайты в Казахстане через соглашение по линии Евразийского экономического союза – поводом для блокировки могут быть как раз таки ложные обвинения в «нарушении авторских прав» со стороны казахстанских сайтов.

12 марта КазТАГ сообщал, что фамилию Турлова назвали на громком процессе по делу об аферах против вкладчиков.

Добавим, что недовольство Freedom Finance и Турлова вызвали статьи КазТАГ, тексты которых редакция приводит ниже.

Статья от 3 апреля 2025 года про число потерпевших от мошенничества:

«Астана. 3 апреля. КазТАГ – Десятки человек оказались потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова, передает корреспондент агентства.

«Я представляю интересы, консультирую потерпевших по сделкам об инвестициях, заключенных с фирмой «Фридом Брокер Сервис» (FFIN Brokerage Services Inc. – КазТАГ), которые пострадали, потеряли все деньги практически. И на сегодняшний день возбуждено два уголовных дела в ДЭР (департамент экономических расследований – КазТАГ) Астаны, сначала было возбуждено полицией, потом мы добились, чтобы передали в ДЭР, и второе дело возбуждено – там около 30 потерпевших – в Северо-Казахстанской области. Ситуация в чем? Людей приглашали в офисы «Фридом Финанса». Работали с людьми сотрудники «Фридом Финанса», но договора с ними заключались от имени «Фридом Брокер Сервис». Она зарегистрирована в государстве Белиз. Естественно, люди пожилые, они об этом не были уведомлены. Ни «Фридом Финанс», ни FFIN Brokerage Services, согласно полученной нами информации, не имеют лицензии на выход на американскую биржу. Следовательно, не имели права осуществлять какие-либо сделки по приобретению акций для этих людей», - рассказала редакции КазТАГ в четверг адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.

Потерпевшие предоставили редакции КазТАГ копию ответа комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на их запрос, где сказано, что «Фридом Финанс» не зарегистрирован ни в SEC, ни в американской Финансовой индустриальной регуляторной службе (FINRA).

«Никто из вкладчиков, с которыми брокеры «Фридом Финанса» заключали договора, не был в прибыли. Наоборот, они все до единого потеряли свои деньги», - пояснила юрист.

Также она прокомментировала публикацию КазТАГ про проверку в отношении «Фридом Финанс» по фактам возможного мошенничества со стороны исполнительного директора Виталия Светового, а также возбужденного уголовного дела. В частности, в статье КазТАГ приводилась инсайдерская информация, из которой следовало, что это якобы сам «Фридом Финанс» инициировал проверку и последующее увольнение Светового в августе 2024 года.

«АФМ подтвердила регистрацию одного уголовного дела в отношении Светового и то же время умалчивает о том, что такое же дело возбуждено в Астане. Информация, что инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового, занимавшего должность исполнительного директора, и по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял должностью и доверием клиентов. Во-первых, эта информация недостоверна. Почему? Потому что уголовные дела возбуждены не по внутренней проверке «Фридом Финанс». «Фридом Финанс» как раз таки всячески дает информацию о том, что они не отвечают за действия этих брокеров, не отвечают за действия «Фридом Брокер Сервиса», а сам по себе факт, что Световой якобы действовал за пределами возложенных на него обязательств. Якобы они не знали, и якобы они сами передали материалы в правоохранительные органы. Это абсолютно не так, потому что по заявлению «Фридом Финанс» после этой проверки были направлены в полицию заявления за подписью господина Лукьянова Сергея Николаевича, председателя правления, о привлечении этих людей, всех наших клиентов потерпевших, к уголовной ответственности якобы за вымогательство. И были в полицию разосланы вопросники уже с ответами», - сообщила адвокат коллегии по СКО.

Она рассказала о том, как вскрылось данное обстоятельство.

«Когда в полицию пригласили Капарову Жанну, она одна из потерпевших, представителя потерпевших, ей дали опросник с ответами, которые, естественно, мы отказались подписывать, и там была указана фамилия Светового. Я-то знаю Светового, потому что я в СКО, я сама из СКО, а у нее был брокер Беков (Темирлан – КазТАГ). Поэтому эти вопросы и ответы на них разработаны именно сотрудниками «Фридом Финанса». После этого мы обратились уже сами с заявлениями о мошеннических действиях», - рассказала Оралбаева.

Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.

Согласно информации, имеющейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.

Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.

Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.

«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов (на фото). Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.»

Статья от 3 апреля 2025 года, где юрист Светлана Оралбаева заявляет о том, что Турлов мог быть осведомлен о мошеннических схемах:

«Астана. 3 апреля. КазТАГ – Аферы в структуре Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова не могли быть совершены без его ведома, считают потерпевшие по двум уголовным делам, передает корреспондент агентства.

«Без ведома руководства эти действия просто не могли быть совершены по той простой причине, что людей приглашали в офисы «Фридом Финанса». Работали с людьми брокеры «Фридом Финанса», не состоявшие в трудовых отношениях с «Фридом Брокер Сервис» (FFIN Brokerage Services Inc. – КазТАГ), с которыми они заключили договора с людьми. Люди считали, что они вкладывают деньги во «Фридом Финанс». Управляли этими деньгами, этих людей, по ключам брокеры вот этого «Фридом Финанса». «Фридом Финанса», «Фридом Брокер Сервис» не имели лицензии на выход на международные торги», - рассказала редакции КазТАГ в четверг адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.

Она рассказал и важную деталь ппро платформы, через которые работали во «Фридом Финанс».

«Вот эта Tradernet.kz, мы получили ответ с АРРФР (агентство по регулированию и развитию финансового рынка – КазТАГ), мы копию можем предоставить, что в отношении Белиза они вообще никакой ответственности не несут и не контролируют. В отношении «Фридом Финанса» оно работает на платформах, которые зарегистрированы в Казахстане, и не имеют, то есть они подтверждают, что они не имеют выхода на вот эту вот фондовую биржу, которая в Америке, то есть они не имеют права торговать. Куда делись деньги, как они?» - поинтересовалась юрист.

Указанная копия ответа АРРФР потерпевшим имеется в распоряжении КазТАГ.

«Турлов, будучи единственным участником, учредителем и директором «Фридом Брокер Сервис», а также аффилированным лицом «Фридом Финанса», просто не мог не знать о том, что у его предприятия «Фридом Брокер Сервис» отсутствует такая лицензия», - подчеркнула Оралбаева.

Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.

3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance.»

Статья от 3 апреля 2025 года о вероятности реализации офшорных схем и финансовой пирамиде:

«Астана. 3 апреля. КазТАГ – Топ-менеджмент структур Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова обвинили в реализации мошеннической схемы вывода денег в офшор и создании финансовой пирамиды, передает корреспондент агентства.

«Это большая-большая разработанная такая схема по выводу денег в офшор, откуда теперь люди, когда вот они потеряли деньги, потом происходит определенный такой или маржин-колл, или это… Но данных достоверных о том, что вот эти акции были зарегистрированы на этих людей нет. Более того, тот же АРРФР (агентство по регулированию и развитию финансового рынка – КазТАГ) дает нам ответ о том, что счета депозитные, по которым должны были проходить операции с этими сделками, на Капарову, в частности, не открыты. Соответственно, они не открыты на других людей. Когда заключалось соглашение, в договоре прописаны одни нули. То есть это говорит о чем? О том, что заведомо вот эти товарищи, заключая договора и соглашения, они не собирались возвращать эти деньги», - рассказала редакции КазТАГ в четверг адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.

Также она рассказала, каким образом удалось добиться возбуждения уголовного дела.

«Там Световой (Виталий, исполнительный директор «Фридом Финанс» – КазТАГ) действительно зарвался, у Исаева Курмана Беляловича, вот дочка сидит, он вывел, расписка есть, что на Т1,162 млрд – по одному человеку, да. Я представляю интересы Хамзина Каирбека Садвакасовича. Там в течение, когда он начал ходить и говорить, что «верните мои деньги», сумма начала, которую он внес со счета банка, он официально перечислил, он предприниматель, он внес на счет «Фридома», были переведены, и когда она начала таять, он говорит, «слушайте, хватит, верните мне мои деньги, продайте акции». Значит, он (Световой – КазТАГ) тянул где-то почти месяца три, наверное, и потом за одну минуту вот эти оставшиеся деньги 22 ноября 2022 года он обесценил. И потом сказал, что вот извините, ничего не могу», - рассказала юрист.

Она показала соответствующий документ на фирменном бланке и с печатью Freedom, подтверждающий ее слова о том, что деньги якобы «сгорели».

«Потом также были обещания, что «я решу этот вопрос Лукьяновым, с этим». Как только вот они набирают определенную сумму, все, кто заключал договора, вот получается, вот мы проанализировали уже просто, я, по крайней мере, увидела пять схем вот такого отъема денег. Вот это вот одна сейчас, в которой они сидят, это по 2019 году вот через вот этот «Фридом Брокер Сервис» (FFIN Brokerage Services Inc. – КазТАГ) Белиз. Есть другие схемы», - сказала адвокат.

По словам потерпевших, во Freedom «масса схем».

«Они делают сначала, даже по банку они вносят деньги на счет, потом делают какой-то сбой в программе, и потом после сбоя в программе деньги исчезают», - уточнила юрист.

Потерпевшие назвали суммы, которые «исчезли» в результате вложения во «Фридом» – кто-то потерял больше миллиарда тенге, кто-то сотни миллионов тенге, кто-то сотни тысяч, но уже в долларах.

«В данной ситуации дела возбуждены были по статье 190, то есть, по факту мошенничества. Но вот уже те материалы, которые мы получили, которые мы имеем, показывают на то, что все-таки в действиях брокеров и самого Freedom Finance усматривается финансовая пирамида. Почему? Потому что обман идет изначально с момента составления договоров, когда людей уже не конкретная вот эта фирма, а приглашает именно Freedom Finance. То есть, прикрываясь вот этой вывеской Freedom Finance, они обманывают людей изначально», - полагает Оралбаева.

Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.

Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова.»

Статья от 3 апреля 2025 года про суицид одного из вкладчиков:

«Астана. 3 апреля. КазТАГ – Вкладчик, поверивший топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому, потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске, сообщила другая потерпевшая от руководителей структур Freedom Holding Corp. бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова – Гульмира Исаева.

«У нас еще есть среди 30 пострадавших, к сожалению, доведение до самоубийства Шушаков Сергей. Доведен до самоубийства, так как он Световому (Виталию, исполнительному директору Freedom Finance – КазТАГ) передал $120 тыс. У него было свое ИП, он занимался своей деятельностью. И он (Световой – КазТАГ) эти деньги потерял на бирже якобы. Шушаков не выдержал такого давления. У него было очень много долгов. И он был обнаружен в ноябре повешенным у себя дома», - рассказала Исаева в четверг.

Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.

Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды.»

Статья от 3 апреля 2025 года про арест Светового:

«Астана. 3 апреля. КазТАГ – Топ-менеджер Freedom Finance Виталий Световой арестован по делу об аферах, сообщила адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.

«Он (Световой – КазТАГ) находится под арестом в изоляторе временного содержания в Петропавловске. (…) Взят под стражу. Показаний не дает. Потому что рассчитывает, что окажут ему помощь во Freedom Finance», - сообщила Оралбаева редакции КазТАГ в четверг.

По данным потерпевших, уголовное дело было возбуждено 5 января 2025 года, а уже 23 января Световой был взят под стражу.

При этом, с момента, как на него поступило заявление в ноябре и до самого ареста, как рассказали потерпевшие, топ-менеджер продолжать осуществлять свою деятельность, а не был отстранен в августе 2024 года, как сообщалось ранее.

«Почему Freedom Finance у нас уходит от ответственности? Даже если вот они говорят, что это брокеры действовали без разрешения Freedom Finance, но это их сотрудники. Вот на сегодняшний день, когда Светового принимали на работу, почему Freedom Finance не проверил его, скажем так, работу, его жизнь. У нас с 2016 года в судебном кабинете в свободном доступе решение судов о том, что он занимал у людей деньги, не отдавал, люди вынуждены были обращаться. Но не каждый у нас идет в суд, да? А сколько таких, которые махнули рукой и нет? То есть, уже на момент поступления было видно, служба безопасности не провела надлежащую работу. А может быть, это наоборот – умышленно, что, если нормальный человек, он работает, он не идет на махинацию, он правду говорит, да? А вот такие, как Световой, как раз и нужны, потому что и Беков, и Смаилов, и Световой были переведены после определенной суммы в головные офисы. То есть, они все ушли на повышение», - сказала Оралбаева.

О том, что Световой продолжал осуществлять свою деятельность и после августа 2024 года рассказала сотрудница «Фридом Финанс» в декрете Карина Гайфулина, которая тоже оказалась в числе потерпевших.

«У нас есть подтверждение, есть аудиозапись с Call-центра. Это было 12 декабря 2024 года, где Call -центр отвечает, что данный сотрудник продолжает работать. То есть, у нас есть аудиозапись. Я, как сотрудник, у нас есть, ну, то есть, информация такая, общая база, почта. Я вбиваю его фамилию, имя, отчество, мне выходит этот сотрудник и его электронная почта рабочая. (…) Его, возможно, уволили. То есть, по официальным данным, пенсионные отчисления проводились в последний раз в августе, но он, возможно, работал неофициально, его взяли назад. И он по декабрь месяц работал в компании на этой же должности», - сказала Гайфуллина.

Еще одна потерпевшая – Гульмира Исаева – рассказала, что Световой при этом позиционировался от Freedom Finance как человек, учивший через СМИ население финансовой грамотности и борьбе с мошенничеством.

«Он выступал на телевидении около трех-четырех передач. Он сам оказался мошенником», - сказала Исаева.

Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.

Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске.»

Статья от 3 апреля 2025 года, в которой Оралбаева прямо сравнивает Турлова с создателем финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди:

«Астана. 3 апреля. КазТАГ – Бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова, контролирующего Freedom Holding Corp., сравнили со скандально известным создателем крупнейшей в истории СНГ финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди, и обвинили его в выводе средств вкладчиков из Казахстана в офшор, передает корреспондент агентства.

«Потерпевших по всему Казахстану очень много. И вот вообще деятельность вот этой фирмы на территории Казахстана, которая обманывает граждан Казахстана, мы считаем, что государственные органы должны встать на защиту граждан, которые заработали эти деньги. Ведь смотрите, приостановлена же деятельность, заморожены же активы Турлова на Украине и в России. (…) Вот смотрите, деньги, какой ущерб причиняется экономике Казахстана в интересах одного единственного лица, который выводит эти деньги людей», - сказала редакции КазТАГ в четверг адвокат Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов Светлана Оралбаева, представляющая интересы потерпевших.

КазТАГ задал уточняющий вопрос: «Одно единственное лицо, это кто?»

«Господин Турлов, кроме него все остальные – его работники. И в данной ситуации граждане Казахстана теряют деньги, они выводятся в офшор, а не поступают налоги в Республику Казахстан, потому что мы не владеем этой ситуацией, сколько фактически он прибыли получил. То есть фактически это финпирамида. Тот же Мавроди», - сказала юрист.

Она призвала власти Казахстана встать на защиту граждан.

«Мы хотим, чтобы на эту проблему обратило внимание наше правительство, встало на защиту граждан, та же генеральная прокуратура – приняла меры к возврату этих активов в Республику Казахстан. Да пусть они лучше работают на Казахстан, чем работают, извините, на лицо, которое так поступило с людьми», - сказала Оралбаева.

Редакция КазТАГ, которая посвятила проблеме обмана граждан Казахстана со стороны топ-менеджмента Freedom уже множество публикаций, считает, что реакция властей страны или отсутствие их реакции на жалобы потерпевших будет наиболее красочным свидетельством того, работает ли на самом деле регулярно декларируемый президентом Касым-Жомартом Токаевым принцип «Закон и Порядок».

Отметим, что потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.

3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова. Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске. Как выяснилось, Световой с 23 января находится под стражей. Также стало известно, что еще один топ-менеджер Freedom Finance стал фигурантом уголовного дела – это руководитель подразделения по обучению инвесторов и сотрудников Freedom Finance в Узбекистане Темерлан Беков, дело в отношении которого находится в департаменте экономических расследований (ДЭР) Астаны. Вместе с тем, потерпевшие по уголовным делам в отношении топ-менеджеров Freedom выразили недовольство качеством расследований.»

Источник: МИА КазТАГ