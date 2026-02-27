Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции.

Учителя одной из средних школ Шымкента подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 7-летней ученицы, сообщает Otyrar.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Сообщается, что случай произошёл 25 февраля. В правоохранительные органы обратилась мать девочки. Она заявила, что 36-летний учитель якобы насильно удерживал ребёнка на коленях и совершал непристойные действия. Родители пытались получить записи с камер видеонаблюдения, однако сделать это удалось только после обращения в полицию.

В Департаменте полиции города подтвердили факт задержания подозреваемого.

— По подозрению в совершении противоправных действий задержан и доставлен в подразделение полиции житель Шымкента. В настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.

На данный момент следствие изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает возможных свидетелей. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции.