Правоохранители напомнили, что в Казахстане действует норма, предусматривающая ответственность за сталкинг.

В полиции Алматы обратились к казахстанцам с предупреждением о сталкинге и призвали не игнорировать случаи преследования, передает Polisia.kz.

Сталкинг — это систематическое преследование человека, слежка, навязчивые звонки и сообщения, угрозы или попытки установить нежелательный контакт. В полиции подчеркивают: это не безобидное внимание, а форма давления, которая может вызывать тревогу, страх и серьезный психологический дискомфорт.

В МВД отметили, что у полиции есть инструменты для реагирования уже на ранних этапах. Это позволяет вовремя вмешаться и защитить человека.

— Любые формы навязчивого преследования будут получать принципиальную правовую оценку. Мы ориентированы на упреждение таких фактов и защиту граждан уже на ранней стадии. Если вы столкнулись с подобными случаями, важно не оставаться наедине с проблемой и незамедлительно обратиться в полицию. Даже на начальном этапе таким действиям будет дана правовая оценка и приняты меры реагирования, — заявил начальник управления общественной безопасности департамента полиции Алматы Асхат Кулбаев.

В ведомстве добавили, что принцип «Закон и порядок» начинается с нетерпимости к любым формам давления и нарушения личных границ.

Напомним, статья о сталкинге появилась в казахстанском законодательстве в июле 2025 года после подписания соответствующих поправок.

Ранее в МВД также сообщали, сколько дел уже направили в суд с момента введения этой нормы.