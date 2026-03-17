В МВД напомнили казахстанцам о праве на защиту от преследования.

В Казахстане с момента введения уголовной ответственности за сталкинг в суд направлено 51 дело, сообщает Polisia.kz.

Как пояснили в МВД, сталкинг — это навязчивое преследование человека вопреки его воле: попытки установить контакт, слежка, угрозы, а также давление в интернете. Такие действия вызывают страх, тревогу и могут перерасти в более тяжкие преступления.

Напомним, соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе в июле 2025 года после подписания закона о совершенствовании уголовного законодательства. Тогда же была усилена ответственность за принуждение к вступлению в брак.

По данным ведомства, по 36 делам подозреваемые были водворены в изолятор временного содержания. Расследование таких преступлений находится на контроле Министерства внутренних дел.

В полиции привели несколько примеров. В Западно-Казахстанской области мужчина преследовал бывшую супругу: звонил, писал сообщения, находил новые контакты, приезжал к месту проживания и угрожал. Даже после блокировки и смены номера он продолжал попытки выйти на связь. Суд признал его виновным и назначил 100 часов общественных работ.

В Астане ещё один мужчина в течение полугода преследовал женщину, несмотря на отказ от общения и действующее защитное предписание. Он приходил к месту её работы и проживания, а также снимал на видео без согласия. Суд назначил ему 100 часов общественных работ, обязал выплатить компенсацию морального вреда, а неотбытая часть предыдущего наказания была заменена на лишение свободы.

В Семее к ответственности привлекли 31-летнего мужчину, который, будучи женатым, длительное время следил за другой девушкой.

— Если вы, ваши близкие или знакомые подвергаются незаконному преследованию, ни в коем случае не оставляйте это без внимания, незамедлительно сообщайте о них в полицию, для пресечения преступной деятельности и привлечения виновных лиц к ответственности, — отметил начальник следственного департамента МВД Самат Аисов.

В МВД подчеркнули, что любые формы незаконного преследования получают правовую оценку, а права и безопасность граждан находятся под защитой закона.