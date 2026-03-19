Свято-Никольский мужской монастырь Уральска расположен в посёлке Деркул.

В Западно-Казахстанской области постепенно возвращают к жизни старинный монастырский комплекс. Это место с глубокой историей: ещё задолго до строительства здесь находились пещеры, где жили монахи. Когда именно началась монашеская жизнь — точно неизвестно, история об этом умалчивает.

Как рассказал настоятель Свято-Никольского мужского монастыря Александр, в 1895 году здесь появился монастырь и деревянная церковь, которая до наших дней не сохранилась. Позже возвели храм, вокруг которого продолжала развиваться монашеская жизнь. Всё изменилось с приходом богоборческой власти: монахов изгнали, обитель опустела.

— Здание не пустовало — его использовали для разных нужд. Сначала здесь организовали кумысолечение, во время Великой Отечественной войны в стенах монастыря разместили госпиталь для раненых солдат. Позже открылся санаторий «Кумыска»: сам храм превратили в клуб, а нижний этаж — в столярный цех. Со временем комплекс передали Русской православной церкви, в Уральскую епархию. Многие считают это место намоленным и особенным, — рассказывает настоятель мужского монастыря.

Когда сюда впервые пришёл нынешний настоятель, протоиерей Александр, от зданий остались лишь полуразрушенные стены. Крыша протекала, помещения были в запустении.

— Мы начали восстановление практически с нуля, — говорит он.

Работы заметно ускорились после визита владыки Вионора. К восстановлению подключились меценаты и местные предприниматели.

Сегодня храм уже действует: по воскресеньям здесь проходят службы, приезжают прихожане. Обитель носит название Свято-Никольский мужской монастырь (Архиерейское подворье). Верхний храм — Святой Троицы, а нижний — Рождества Божией Матери.

Пока в монастыре живёт всего один монах — Тимофей. Его жизнь полностью посвящена труду и молитве. Вместе с ним помогают трудники — люди, которые приезжают поддержать восстановление.

— Работы ещё очень много. Постройки буквально собирают по крупицам, а верующие вносят посильный вклад. В нынешнем виде храм начал работать только в прошлом году. Один храм занимает около 150 квадратных метров, нижний — чуть больше 80, — отмечает священнослужитель.

Жизнь в мужском монастыре проста и строга: монахи сами готовят еду, убирают, ухаживают за территорией. Продукты привозят прихожане или покупают на пожертвования.

Так, среди степей постепенно возрождается место с почти забытым прошлым — место, где снова звучит молитва.

Руководитель КХ «Губер» Сергей Храмов активно участвуют в восстановлении храма. По его словам, всё началось с приглашения друга, который уже давно помогал монастырю.

— Я подключился ко всему этому примерно два года назад, — рассказывает он. — С тех пор стараюсь помогать регулярно.

Сергей не остался один — он привлекает к делу друзей и знакомых. Однако на первых этапах многие относились с недоверием: люди переживали, что их пожертвования могут быть использованы не по назначению. Чтобы снять эти опасения, Сергей взял процесс под личный контроль. Он сам собирает средства и следит за их расходованием — деньги идут исключительно на покупку строительных материалов.

Постепенно доверие начало расти. К инициативе присоединились даже представители Союза православных граждан из Алматы. Активно помогают и местные жители: кто-то приносит проводку, кто-то — шпатлёвку и другие необходимые материалы.

— На сегодняшний день удалось собрать небольшую сумму. В ближайших планах — создать страницу монастыря, где будут публиковаться чеки и подробные отчёты о расходах, чтобы сделать процесс максимально прозрачным, — отмечает Сергей.

Само место, где расположен храм, поражает своей красотой. Монастырь стоит на возвышенности, откуда тропинки ведут вниз к реке.

— История этого места окутана легендами. Считается, что здесь находился пещерный монастырь, хотя подземные ходы со временем оказались засыпаны. По словам местных жителей, когда-то эти тоннели могли вести даже в город. Такая система объясняется просто: во времена набегов монахи должны были иметь возможность безопасно покинуть обитель. Здесь жили отшельники, и безопасность была для них жизненно важна, — дополнил настоятель мужского монастыря Александр.

Если взглянуть на местность через Google Maps, можно заметить необычные обходные пути. Предполагается, что они создавались специально, чтобы затруднить доступ к монастырю.

По одной из версий, раньше это место напоминало остров: вокруг находилась вода, а попасть внутрь можно было только через один вход. Существует даже мнение, что моста здесь не было вовсе — вместо него использовался подземный переход, по которому можно было проехать верхом на лошади.

Сегодня всё это — часть истории, которую постепенно пытаются восстановить вместе с самим монастырём.

Монастырь нуждается в помощи. Все желающие могут оказать поддержку. Для связи используйте телефон +7 776 930 77 33 Сергей Храмов.