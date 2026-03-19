В Уральске введут временные ограничения движения транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Наурызу. Об этом сообщили в акимате города.

22 марта на площади Первого Президента запланированы массовые мероприятия, из-за чего будет перекрыт ряд участков дорог.

Так, с 08:30 19 марта будет ограничено движение по улице Казбек би на участке между проспектом Абулхаир хана и улицей Айтеке би.

С 09:00 20 марта перекрытие затронет улицу Казбек би на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Тәуелсіздік.

Отмечается, что указанные участки останутся закрытыми до 10:00 23 марта.

Власти просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

Главные праздничные мероприятия пройдут 22 марта на площади Первого Президента. Там установят юрты, организуют выставки и ярмарки ремесленников, а также соревнования по национальным видам спорта. На площади выступят творческие коллективы, будут звучать национальные мелодии, а также представят беркутов и собак породы тазы.