В Уральске подготовили обширную программу празднования Наурыза. В течение марта в городе пройдут концерты, ярмарки, конкурсы и народные гуляния, а основные мероприятия состоятся с 14 по 23 марта в рамках декады Наурызнама.

В Уральске подготовили программу мероприятий к празднованию Наурыза. В этом году праздничные события пройдут в течение всего марта, а основные мероприятия состоятся в рамках декады Наурызнама — с 14 по 23 марта. Об этом сообщил заместитель акима города Арсен Зиннатулы.

По его словам, в последние годы формат празднования Наурыза изменился — теперь он включает целую серию праздничных дат. В марте отметят День благодарности, Международный женский день и декаду Наурызнама.

Мероприятия начнутся с Дня благодарности, который отмечается 1 марта. В этот день в городе пройдут встречи с сотрудниками правоохранительных органов, спасателями и представителями судебной системы.

Также запланированы флешмобы, фотовыставки и акции в общественном транспорте. 27 февраля в сквере Нефтяников и геологов состоится церемония возложения цветов с участием ветеранов и представителей этнокультурных объединений.

2 марта в Доме культуры «Алтын орда» пройдет праздничный концерт.

К 8 Марта в городе запланирован ряд мероприятий, посвящённых роли женщин в обществе. Состоится торжественный приём акима города.

Основное праздничное мероприятие пройдёт 6 марта во Дворце молодёжи, где состоится концерт «Весенний цветок». Кроме того, 8 марта сотрудники городского молодёжного центра совместно с полицией будут вручать цветы женщинам-водителям.

Основные мероприятия пройдут с 14 по 23 марта. В эти дни в городе состоятся концерты, конкурсы и благотворительные акции.

13 марта в Доме культуры «Алтын орда» пройдет праздничная программа «Амал келді, жыл келді!». В этот же день в доме престарелых состоится благотворительный концерт.

Также запланирована встреча акима города с детьми из малообеспеченных и многодетных семей. В мероприятии примут участие около 240 детей, для которых подготовят концерт, праздничный дастархан и подарки.

18 марта, в День национальной одежды, в «Креатив хабе» пройдёт показ национальных костюмов с участием дизайнеров Уральска.

Кроме того, в городе проведут конкурсы «Мои традиции — моё богатство», «Краса весны» и областной конкурс невест «Ақ босаға».

Главные праздничные мероприятия пройдут 22 марта на площади Первого Президента. Там установят юрты, организуют выставки и ярмарки ремесленников, а также соревнования по национальным видам спорта. На площади выступят творческие коллективы, будут звучать национальные мелодии, а также представят беркутов и собак породы тазы.

Концерты также пройдут 21–22 марта в городском парке культуры и отдыха, на Арбате по улице Дины Нурпеисовой, в посёлке Зачаганск и микрорайонах Деркул, Круглоозёрное и Желаево.

По улице Мухита Ихсанова организуют сельскохозяйственную ярмарку. В течение марта в городе также пройдут субботники и соревнования по национальным видам спорта.

По словам Арсена Зиннатулы, праздничные мероприятия направлены на популяризацию национальных традиций и укрепление единства жителей города.