Погода 27 февраля на западе Казахстана будет прохладной, преимущественно без осадков и с умеренными ветрами.

27 февраля в Уральске прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Днём воздух прогреется до примерно -8…-5 °C, ночью температура опустится до -19…-17 °C. Ветер умеренный, сохранится облачность, сообщают синоптики РГП «Казгидромет».

В Атырау ожидается ясная, без осадков погода. Ночью температура будет около -8…-6 °C, днём потеплеет до -3…+1 °C. Ветер слабый, осадков не предвидится.

В Актау синоптики прогнозируют преимущественно переменную облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -2…0 °C, днём будет около +2…+4 °C. Ветер умеренный, существенных осадков не ожидается.

В Актобе также ожидается переменная облачность без осадков. Днём температура воздуха составит примерно -9…-7 °C, а ночью похолодает до -19…-17 °C. Ветер останется умеренным.