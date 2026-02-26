Смартфон сегодня — это и кошелёк, и банк, и хранилище личных данных. Именно поэтому мошенники всё чаще атакуют не банковские офисы, а телефоны казахстанцев.
Через вредоносные приложения, фальшивые ссылки и поддельные уведомления злоумышленники пытаются получить доступ к онлайн-банкингу, паролям и данным карт. Итог может быть один — списанные деньги и утечка личной информации.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как снизить риски.
Что стоит сделать прямо сейчас
Чтобы не стать жертвой аферистов, специалисты советуют:
установить антивирус и не забывать его обновлять;
скачивать приложения только из Google Play и App Store;
обращать внимание, к чему приложение просит доступ (контакты, SMS, микрофон, экран);
не переходить по подозрительным ссылкам из писем и мессенджеров;
использовать разные сложные пароли для разных сервисов;
не хранить в телефоне фото банковских карт, пароли и ЭЦП;
включить блокировку экрана и биометрию;
никогда не сообщать коды и пароли по телефону — даже если звонящий представляется сотрудником банка или полиции.
Ещё несколько важных правил
Регулярно обновляйте систему и приложения — в обновлениях часто закрывают уязвимости.
Подключите уведомления о банковских операциях и установите лимиты на переводы.
И обязательно объясните детям и пожилым родственникам, как выглядят мошеннические сообщения — чаще всего аферисты давят на страх и срочность.
Если телефон потерян или вы заподозрили взлом
Действовать нужно быстро:
заблокировать банковские карты;
сменить все пароли;
выйти из онлайн-банкинга на других устройствах;
при необходимости заблокировать SIM-карту;
обратиться в полицию.
Специалисты напоминают: чаще всего мошенникам помогают не технологии, а невнимательность пользователей. Один необдуманный клик может стоить дорого.