В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как мошенники получают доступ к банковским данным через смартфоны и какие меры помогут защитить деньги и личную информацию.

Смартфон сегодня — это и кошелёк, и банк, и хранилище личных данных. Именно поэтому мошенники всё чаще атакуют не банковские офисы, а телефоны казахстанцев.

Через вредоносные приложения, фальшивые ссылки и поддельные уведомления злоумышленники пытаются получить доступ к онлайн-банкингу, паролям и данным карт. Итог может быть один — списанные деньги и утечка личной информации.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как снизить риски.

Что стоит сделать прямо сейчас

Чтобы не стать жертвой аферистов, специалисты советуют:

установить антивирус и не забывать его обновлять;

скачивать приложения только из Google Play и App Store;

обращать внимание, к чему приложение просит доступ (контакты, SMS, микрофон, экран);

не переходить по подозрительным ссылкам из писем и мессенджеров;

использовать разные сложные пароли для разных сервисов;

не хранить в телефоне фото банковских карт, пароли и ЭЦП;

включить блокировку экрана и биометрию;

никогда не сообщать коды и пароли по телефону — даже если звонящий представляется сотрудником банка или полиции.

Ещё несколько важных правил

Регулярно обновляйте систему и приложения — в обновлениях часто закрывают уязвимости.

Подключите уведомления о банковских операциях и установите лимиты на переводы.

И обязательно объясните детям и пожилым родственникам, как выглядят мошеннические сообщения — чаще всего аферисты давят на страх и срочность.

Если телефон потерян или вы заподозрили взлом

Действовать нужно быстро:

заблокировать банковские карты;

сменить все пароли;

выйти из онлайн-банкинга на других устройствах;

при необходимости заблокировать SIM-карту;

обратиться в полицию.

Специалисты напоминают: чаще всего мошенникам помогают не технологии, а невнимательность пользователей. Один необдуманный клик может стоить дорого.