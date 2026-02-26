Смартфон сегодня — это и кошелёк, и банк, и хранилище личных данных. Именно поэтому мошенники всё чаще атакуют не банковские офисы, а телефоны казахстанцев.

Через вредоносные приложения, фальшивые ссылки и поддельные уведомления злоумышленники пытаются получить доступ к онлайн-банкингу, паролям и данным карт. Итог может быть один — списанные деньги и утечка личной информации.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как снизить риски.

Что стоит сделать прямо сейчас

Чтобы не стать жертвой аферистов, специалисты советуют:

  • установить антивирус и не забывать его обновлять;

  • скачивать приложения только из Google Play и App Store;

  • обращать внимание, к чему приложение просит доступ (контакты, SMS, микрофон, экран);

  • не переходить по подозрительным ссылкам из писем и мессенджеров;

  • использовать разные сложные пароли для разных сервисов;

  • не хранить в телефоне фото банковских карт, пароли и ЭЦП;

  • включить блокировку экрана и биометрию;

  • никогда не сообщать коды и пароли по телефону — даже если звонящий представляется сотрудником банка или полиции.

Ещё несколько важных правил

Регулярно обновляйте систему и приложения — в обновлениях часто закрывают уязвимости.

Подключите уведомления о банковских операциях и установите лимиты на переводы.

И обязательно объясните детям и пожилым родственникам, как выглядят мошеннические сообщения — чаще всего аферисты давят на страх и срочность.

Если телефон потерян или вы заподозрили взлом

Действовать нужно быстро:

  • заблокировать банковские карты;

  • сменить все пароли;

  • выйти из онлайн-банкинга на других устройствах;

  • при необходимости заблокировать SIM-карту;

  • обратиться в полицию.

Специалисты напоминают: чаще всего мошенникам помогают не технологии, а невнимательность пользователей. Один необдуманный клик может стоить дорого.