Начальник управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Руслан Шариев рассказал, что, согласно своду правил «Строительство в сейсмических зонах», часть ЗКО расположена в зоне возможной сейсмической активности интенсивностью 5–6 баллов.

По его словам, в эту зону входят девять населённых пунктов области:

  • город Уральск, а также Жангалинский, Казталовский, Бокейординский, Таскалинский, Теректинский, Акжайыкский, Шынгырлауский районы и район Байтерек.

Как распределяется сейсмическая нагрузка?

  • 5 баллов — Жангалинский, Казталовский, Бокейординский и Шынгырлауский районы;

  • 6 баллов — город Уральск, Акжайыкский, Таскалинский, Теректинский районы и район Байтерек.

— По данным атласа природных и техногенных опасностей и рисков ЧС, интенсивность 5–6 баллов соответствует 1–2 уровню опасности (по шкале от 1 до 6). Для понимания: если произойдёт землетрясение силой 10 баллов по шкале MSK-64, уровень опасности будет максимальным — 6 баллов, — пояснил Руслан Шариев.

Когда в области в последний раз фиксировали землетрясение?

Последний зарегистрированный случай произошёл 26 апреля 2008 года в населённых пунктах Рыбцех, Шалкар, Ерсары и Сарыомир Теректинского района.

Что делать при землетрясении?

  • Главное правило — сохраняйте спокойствие;

  • Не пользуйтесь лифтом и избегайте лестниц во время толчков;

  • Держитесь подальше от окон, шкафов и тяжёлой мебели;

  • По возможности быстро покиньте здание;

  • Перед выходом отключите газ, воду и электричество;

  • Возьмите документы и предметы первой необходимости;

  • На улице держитесь подальше от зданий, линий электропередачи и деревьев;

  • Помогайте детям, пожилым людям и людям с инвалидностью.

После окончания толчков:

  • Окажите первую помощь пострадавшим;

  • Освободите людей из лёгких завалов (если это безопасно);

  • Проверьте состояние электропроводки и при необходимости отключите электричество;

  • Не используйте открытый огонь — возможны повреждения газовых сетей;

  • Осторожно передвигайтесь по лестницам, убедитесь в их прочности;

  • Не заходите в повреждённые здания;

  • Слушайте официальную информацию по радио и следуйте указаниям экстренных служб;

  • Сообщите спасателям о своём местонахождении любыми доступными способами связи.