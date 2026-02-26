Начальник управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Руслан Шариев рассказал, что, согласно своду правил «Строительство в сейсмических зонах», часть ЗКО расположена в зоне возможной сейсмической активности интенсивностью 5–6 баллов.
По его словам, в эту зону входят девять населённых пунктов области:
город Уральск, а также Жангалинский, Казталовский, Бокейординский, Таскалинский, Теректинский, Акжайыкский, Шынгырлауский районы и район Байтерек.
Как распределяется сейсмическая нагрузка?
5 баллов — Жангалинский, Казталовский, Бокейординский и Шынгырлауский районы;
6 баллов — город Уральск, Акжайыкский, Таскалинский, Теректинский районы и район Байтерек.
— По данным атласа природных и техногенных опасностей и рисков ЧС, интенсивность 5–6 баллов соответствует 1–2 уровню опасности (по шкале от 1 до 6). Для понимания: если произойдёт землетрясение силой 10 баллов по шкале MSK-64, уровень опасности будет максимальным — 6 баллов, — пояснил Руслан Шариев.
Когда в области в последний раз фиксировали землетрясение?
Последний зарегистрированный случай произошёл 26 апреля 2008 года в населённых пунктах Рыбцех, Шалкар, Ерсары и Сарыомир Теректинского района.
Что делать при землетрясении?
Главное правило — сохраняйте спокойствие;
Не пользуйтесь лифтом и избегайте лестниц во время толчков;
Держитесь подальше от окон, шкафов и тяжёлой мебели;
По возможности быстро покиньте здание;
Перед выходом отключите газ, воду и электричество;
Возьмите документы и предметы первой необходимости;
На улице держитесь подальше от зданий, линий электропередачи и деревьев;
Помогайте детям, пожилым людям и людям с инвалидностью.
После окончания толчков:
Окажите первую помощь пострадавшим;
Освободите людей из лёгких завалов (если это безопасно);
Проверьте состояние электропроводки и при необходимости отключите электричество;
Не используйте открытый огонь — возможны повреждения газовых сетей;
Осторожно передвигайтесь по лестницам, убедитесь в их прочности;
Не заходите в повреждённые здания;
Слушайте официальную информацию по радио и следуйте указаниям экстренных служб;
Сообщите спасателям о своём местонахождении любыми доступными способами связи.