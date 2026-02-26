В последний раз землетрясение в области было зафиксировано в 2008 году.

Начальник управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Руслан Шариев рассказал, что, согласно своду правил «Строительство в сейсмических зонах», часть ЗКО расположена в зоне возможной сейсмической активности интенсивностью 5–6 баллов.

По его словам, в эту зону входят девять населённых пунктов области:

город Уральск, а также Жангалинский, Казталовский, Бокейординский, Таскалинский, Теректинский, Акжайыкский, Шынгырлауский районы и район Байтерек.

Как распределяется сейсмическая нагрузка?

5 баллов — Жангалинский, Казталовский, Бокейординский и Шынгырлауский районы;

6 баллов — город Уральск, Акжайыкский, Таскалинский, Теректинский районы и район Байтерек.

— По данным атласа природных и техногенных опасностей и рисков ЧС, интенсивность 5–6 баллов соответствует 1–2 уровню опасности (по шкале от 1 до 6). Для понимания: если произойдёт землетрясение силой 10 баллов по шкале MSK-64, уровень опасности будет максимальным — 6 баллов, — пояснил Руслан Шариев.

Когда в области в последний раз фиксировали землетрясение?

Последний зарегистрированный случай произошёл 26 апреля 2008 года в населённых пунктах Рыбцех, Шалкар, Ерсары и Сарыомир Теректинского района.

Что делать при землетрясении?

Главное правило — сохраняйте спокойствие;

Не пользуйтесь лифтом и избегайте лестниц во время толчков;

Держитесь подальше от окон, шкафов и тяжёлой мебели;

По возможности быстро покиньте здание;

Перед выходом отключите газ, воду и электричество;

Возьмите документы и предметы первой необходимости;

На улице держитесь подальше от зданий, линий электропередачи и деревьев;

Помогайте детям, пожилым людям и людям с инвалидностью.

После окончания толчков: