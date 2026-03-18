В Казахстане планируется поэтапное обновление школьных учебников. Новые издания начнут внедрять с 2026 года, а часть из них появится в учебном процессе в 2027 году. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

Как заявила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова на заседании правительства, в 2026 году обновят учебники для 3, 4, 7, 8 и 9 классов.

В 2027 году предусмотрен выпуск новых учебников для 1 и 5 классов, а также актуализация материалов для 10–11 классов. В старших классах планируется полностью заменить карты, а также обновить исторические и административные данные. В 2028 году новые учебники подготовят для 2 и 6 классов.

– Такой подход позволит обеспечить качественную подготовку учащихся, развить их аналитическое и научное мышление, а также сформировать компетенции, востребованные в современной экономике. Тем самым система образования будет последовательно реализовывать стратегическую задачу, поставленную главой государства – формирование технологической нации, способной успешно конкурировать в условиях глобальных научно-технологических изменений, – сообщила Жулдыз Сулейменова.

Кроме того, в стране планируют усилить развитие технического и профессионального образования. Особое внимание уделят дуальной системе обучения, которая сочетает теоретическую подготовку с получением практических навыков на производстве.

Воспитательная работа будет усилена через внедрение Единой программы «Адал Азамат», курсов «Основы Конституции», «Закон и порядок», охватывающих 5–9 классы, экологического образования, что обеспечит формирование гражданской ответственности, патриотизма, социальных и экологических компетенций.