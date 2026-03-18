12 марта во дворе многоэтажного дома в Актобе обнаружили труп мужчины. По предварительной информации страшная находка была упакована в сумку и находилась возле мусорных контейнеров. Среди горожан распространились слухи о том, что в городе орудует маньяк. Однако в полиции сразу опровергли эти домыслы.

Позже стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался житель Актобе, который во время совместного распития спиртных напитков поссорился со своим приятелем.

В ходе конфликта подозреваемый нанёс своему собутыльнику несколько ударов ножом, от которых последний скончался.

По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, подозреваемый водворен в ИВС, проводятся необходимые следственные действия.