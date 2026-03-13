В социальных сетях распространяется информация о якобы обнаружении двух тел и о том, что в Актобе действует маньяк. В полиции сообщили, что эти сведения не соответствуют действительности.

По официальной информации, во дворе одного из многоквартирных домов в городе обнаружено тело мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Полицейские призвали жителей не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложных сведений законодательством Казахстана предусмотрена ответственность.