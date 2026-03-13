Министерство юстиции официально внесло поправку в приказ о нотариальных тарифах.

Оформление договора купли-продажи жилья для ипотечников снова стоит 4 МРП, а не 12. Министерство юстиции официально внесло поправку в приказ о нотариальных тарифах, сообщает krisha.kz.

«Подпункт 1) дополнить абзацем: если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счёт средств, полученных по ипотечному жилищному займу, — 4 МРП».

Поправка внесена в приказ министра юстиции РК № 533 от 27 сентября 2025 года. Документ зарегистрирован в Минюсте 26 февраля 2026 года.

Сколько платят ипотечники за сделку

Сделка у нотариусов для тех, кто покупает жильё в ипотеку, стоит в три раза дешевле стандартной.

В 2026 году один МРП равен 4325 тенге, поэтому стоимость оформления договора купли-продажи в ипотеку составляет 17 300 тенге вместо 51 900 тенге.

Теперь нотариусы не имеют права брать с ипотечников больше 4 МРП за оформление договора купли-продажи.

Почему возникла путаница

Льготный тариф 4 МРП для ипотечных сделок существовал и раньше.

Однако с 1 января 2026 года вступил в силу приказ Минюста, где это прописали неясно: в документе указан тариф только для договора ипотечного займа, а про договор купли-продажи жилья в ипотеку прямо не сказано.

Из-за этой формулировки нотариусы начали брать стандартную плату — 12 МРП.

После запросов редакции Krisha.kz в министерство юстиции в приказ внесли уточнение. Теперь льготный тариф закреплён официально.

Сколько стоит сделка у нотариуса в 2026 году

Для остальных случаев тарифы не изменились.

Если продавец и покупатель — физлица и не родственники:

12 МРП — 51 900 тенге.

Если стороны — близкие родственники (родители, дети, супруги, внуки, родные братья и сёстры):

7 МРП — 30 275 тенге.

Если одна из сторон — юридическое лицо:

17 МРП — 73 525 тенге.

Нотариальное согласие супруга или супруги на сделку:

1.5 МРП — 6487 тенге.

В сельской местности дешевле

Для недвижимости в сельской местности тарифы ниже:

Если стороны — родственники: 1,5 МРП (6487 тенге).

Если не родственники: 2,7 МРП (11 678 тенге).

Если одна сторона — юрлицо: 3 МРП (12 975 тенге).

Эти ставки действуют, даже если сделку оформляет городской нотариус.

Когда покупатель становится собственником

Подписание договора у нотариуса ещё не означает переход права собственности.

Покупатель становится владельцем жилья только после государственной регистрации сделки.

Документы на регистрацию подаёт нотариус.

Покупателю нужно уплатить госпошлину: 1304 тенге (без НДС) — при покупке квартиры или частного дома.

Сроки регистрации

стандартная регистрация — 3 рабочих дня;

ускоренная — около 2 часов (стоимость 5000 тенге).

После того как в личном кабинете на eGov появляется уведомление о регистрации права собственности, сделка считается полностью завершённой.