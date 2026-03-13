Оформление договора купли-продажи жилья для ипотечников снова стоит 4 МРП, а не 12. Министерство юстиции официально внесло поправку в приказ о нотариальных тарифах, сообщает krisha.kz.
«Подпункт 1) дополнить абзацем: если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счёт средств, полученных по ипотечному жилищному займу, — 4 МРП».
Поправка внесена в приказ министра юстиции РК № 533 от 27 сентября 2025 года. Документ зарегистрирован в Минюсте 26 февраля 2026 года.
Сколько платят ипотечники за сделку
Сделка у нотариусов для тех, кто покупает жильё в ипотеку, стоит в три раза дешевле стандартной.
В 2026 году один МРП равен 4325 тенге, поэтому стоимость оформления договора купли-продажи в ипотеку составляет 17 300 тенге вместо 51 900 тенге.
Теперь нотариусы не имеют права брать с ипотечников больше 4 МРП за оформление договора купли-продажи.
Почему возникла путаница
Льготный тариф 4 МРП для ипотечных сделок существовал и раньше.
Однако с 1 января 2026 года вступил в силу приказ Минюста, где это прописали неясно: в документе указан тариф только для договора ипотечного займа, а про договор купли-продажи жилья в ипотеку прямо не сказано.
Из-за этой формулировки нотариусы начали брать стандартную плату — 12 МРП.
После запросов редакции Krisha.kz в министерство юстиции в приказ внесли уточнение. Теперь льготный тариф закреплён официально.
Сколько стоит сделка у нотариуса в 2026 году
Для остальных случаев тарифы не изменились.
Если продавец и покупатель — физлица и не родственники:
12 МРП — 51 900 тенге.
Если стороны — близкие родственники (родители, дети, супруги, внуки, родные братья и сёстры):
7 МРП — 30 275 тенге.
Если одна из сторон — юридическое лицо:
17 МРП — 73 525 тенге.
Нотариальное согласие супруга или супруги на сделку:
1.5 МРП — 6487 тенге.
В сельской местности дешевле
Для недвижимости в сельской местности тарифы ниже:
Если стороны — родственники: 1,5 МРП (6487 тенге).
Если не родственники: 2,7 МРП (11 678 тенге).
Если одна сторона — юрлицо: 3 МРП (12 975 тенге).
Эти ставки действуют, даже если сделку оформляет городской нотариус.
Когда покупатель становится собственником
Подписание договора у нотариуса ещё не означает переход права собственности.
Покупатель становится владельцем жилья только после государственной регистрации сделки.
Документы на регистрацию подаёт нотариус.
Покупателю нужно уплатить госпошлину: 1304 тенге (без НДС) — при покупке квартиры или частного дома.
Сроки регистрации
стандартная регистрация — 3 рабочих дня;
ускоренная — около 2 часов (стоимость 5000 тенге).
После того как в личном кабинете на eGov появляется уведомление о регистрации права собственности, сделка считается полностью завершённой.