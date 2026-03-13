В ведомстве напомнили о запрете агитации и публикации опросов перед голосованием.

Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам и напомнила о правилах, действующих накануне республиканского референдума. Обращение опубликовала пресс-служба надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили, что 15 марта 2026 года в стране пройдет республиканский референдум. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос:

«Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

— В настоящее время гражданами и общественными объединениями страны продолжается ведение агитации перед республиканским референдумом. Согласно п.4 ст.7 Конституционного закона и Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению референдума (п.3 постановления Центральной комиссии референдума № 6/10 от 12.02.2026 г.) проведение агитации заканчивается в 00:00 14 марта 2026 года, — напомнили в ведомстве.

Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что в предшествующий день и в день голосования — 14 и 15 марта — любая агитация запрещена.

— Не допускается также опубликование в средствах массовой информации, на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов референдума, иных исследований, связанных с референдумом. Проведение опроса общественного мнения запрещается в день референдума в помещении или пункте для голосования, — отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве предупредили, что нарушение этих требований может повлечь административную ответственность.

— В частности, за проведение агитации 14 и 15 марта 2026 года — в период ее запрещения, наступает ответственность по ст.102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП).

За опубликование опросов общественного мнения либо их проведение в день референдума в помещении или пункте для голосования предусмотрена ответственность по ч.2 ст.120 КоАП, — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура призвала всех участников референдума соблюдать требования законодательства и не допускать противоправных действий.

Ранее Министерство внутренних дел также обращалось к казахстанцам и предупреждало о распространении фейковой информации в преддверии референдума.