Референдум пройдёт в воскресенье, 15 марта 2026 года.

МВД обратилось к гражданам Казахстана в преддверии референдума, который пройдет в воскресенье, 15 марта, сообщает Polisia.kz.

– Уважаемые казахстанцы! В такие важные для страны дни в информационном пространстве нередко появляются фейковые сообщения и намеренные вбросы, цель которых – дезинформировать и ввести в заблуждение общество, – заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

— Сегодня с развитием цифровых технологий, нейросетей и генеративного искусственного интеллекта создавать и распространять фейковый контент стало значительно проще. За короткое время любой пользователь может сделать убедительные материалы, способные вводить людей в заблуждение. Хотим подчеркнуть, что распространение заведомо ложной информации – это нарушение закона. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность. Мы призываем граждан не нарушать законодательство и соблюдать информационную гигиену. Не доверяйте непроверенным сообщениям, особенно тем, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях без ссылок на официальные источники, — заявил он.

В МВД также призвали казахстанцев не пересылать подозрительные сообщения. По словам представителей ведомства, именно таким образом чаще всего распространяются фейки.