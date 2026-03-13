Такое количество наркотиков изъяли с начала 2026 года.

На брифинге первый заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Куттыбай Садыков сообщил, что с начала года в регионе из незаконного оборота изъяли более 8 килограммов наркотиков.

С начала года в регионе зарегистрировано 28 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 18 относятся к категории преступлений. Также выявлены факты незаконного сбыта, выращивания, рекламы наркотических средств и вовлечения в их употребление.

— В начале года в результате специальной операции была пресечена деятельность организованной преступной группы из 8 человек, которая занималась сбытом наркотиков через интернет и мессенджеры. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия, — отметил Садыков.

Кроме того, в регионе проводится активная профилактическая работа. С начала года в школах, колледжах и высших учебных заведениях организовано 216 профилактических мероприятий, которыми охвачено более 19 тысяч человек.

Департамент полиции призывает граждан сообщать о любых фактах, связанных с наркотиками, по анонимному телефону доверия: 8 700 499 01 02.