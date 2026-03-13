Экономист, финансовый советник R-Finance Арман Байганов поделился мнением о развитии экономики Казахстана в период президентства Касым-Жомарта Токаева. Эксперт отметил положительные изменения в цифровизации, поддержке сельского хозяйства и борьбе с коррупцией.

По словам Армана Байганова, одним из наиболее заметных изменений последних лет стало развитие цифровизации государственных услуг.

— При Токаеве очень активно развивается цифровизация в Казахстане, особенно в сфере государственных услуг. Это снижает количество бумажных документов, уменьшает операционные расходы и делает процессы более прозрачными. Для населения это значительно удобнее и, что важно, снижает риски коррупции, — отметил эксперт.

Ещё одним нововведением экономист назвал программу распределения доходов Национального фонда среди детей.

— Впервые внедрили механизм, при котором часть доходов Нацфонда ежегодно распределяется на счета детей до достижения ими 18 лет. Сейчас суммы небольшие, но со временем они будут увеличиваться. Это формирует у граждан понимание, что государство делится национальными доходами с населением, — пояснил он.

По мнению эксперта, важным фактором экономической стабильности являются и внешнеполитические отношения Казахстана.

— У Казахстана сохраняются хорошие отношения со многими странами — как с США и Китаем, так и с соседними государствами. Благодаря этому страна не попала под международные санкции, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Это положительно влияет на инвестиционный климат и развитие торговых связей, — сказал Байганов.

Кроме того, Казахстан занимает выгодное положение на международных транспортных маршрутах, что открывает дополнительные возможности для развития транзитного потенциала.

Экономист отметил, что в последние годы значительно увеличилось финансирование аграрного сектора.

— За последние три года государство в разы увеличило поддержку сельского хозяйства. Средства направляются на внедрение инноваций, развитие крупных и средних аграрных предприятий, создание специализированных молочных и фермерских хозяйств, — рассказал он.

Особое внимание уделяется также системе орошения и рациональному использованию водных ресурсов.

— Государство начало выделять субсидии на развитие орошаемого земледелия, чтобы более эффективно использовать водные ресурсы, — добавил эксперт.

По словам Байганова, несмотря на снижение цен на нефть в прошлом году, экономика Казахстана продолжает расти.

— Основной рост обеспечили перерабатывающая промышленность, горнорудный сектор и агропромышленный комплекс. Это стало возможным благодаря увеличению финансирования этих отраслей, — пояснил он.

Экономист считает, что такие показатели свидетельствуют о постепенной диверсификации экономики.

— Государство постепенно перестраивает экономику, уменьшая зависимость от нефтяного сектора. Страна ищет новые точки роста в сельском хозяйстве, пищевой и лёгкой промышленности. Но, безусловно, потенциал для дальнейшего роста еще есть, — отметил Байганов.

Эксперт подчеркнул, что сектор малого и среднего бизнеса продолжает развиваться, однако сейчас проходит этап адаптации.

— После изменений в налоговом кодексе бизнесу требуется время для адаптации. Особенно это касается сферы услуг и внутреннего туризма. Тем не менее государство продолжает оказывать поддержку этому сектору, — сказал он.

По мнению экономиста, государственная политика в аграрной сфере всё больше ориентируется на развитие средних и крупных хозяйств.

— Малые фермерские хозяйства менее эффективны. В мировой практике основную долю продукции производят именно средние и крупные аграрные компании. У них больше финансовых возможностей, выше уровень механизации и производительность труда, — пояснил Байганов.

Экономист также отметил усиление борьбы с коррупцией и теневой экономикой.

— Создан совет по возврату активов из-за рубежа, возбуждены уголовные дела против высокопоставленных лиц. Общество видит, что неприкосновенных нет, независимо от должности. Это важный сигнал и шаг к снижению уровня коррупции, — считает эксперт.

По мнению Армана Байганова, для дальнейшего устойчивого развития экономики необходимо продолжать борьбу с коррупцией и сокращать теневой сектор.