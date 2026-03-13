Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы.

Ранее в департаменте полиции ЗКО сообщили, что за два дня оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» у 35 задержанных обнаружили запрещённые предметы — оружие, патроны и ножи.

Так, при обыске автомобиля одного из подозреваемых полицейские изъяли два травматических пистолета, магазин с шестью травматическими патронами, аэрозольный пистолет и более 200 патронов.

Во время обыска по месту жительства второго подозреваемого также нашли и изъяли патроны. У ещё одного гражданина дома изъяли обрез ружья. Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы.

По данным фактам начато досудебное расследование. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению.

В департаменте полиции также призвали граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. Напомним, что за незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность.