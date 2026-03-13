Женщина внесла ложные данные о тысячах голов скота, чтобы получить государственные субсидии.

В Туркестанской области раскрыли крупное мошенничество с государственными субсидиями в агропромышленной сфере. Председателя сельскохозяйственного кооператива признали виновной в хищении бюджетных средств, сообщили в прокуратуре региона.

— Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Ы» в апреле 2021 года организовала внесение в информационную систему заведомо ложных сведений о якобы аренде кооперативом 2470 голов маточного крупного рогатого скота, а также 120 племенных быков для проведения селекционной работы. Соответственно на банковский счёт кооператива из государственного бюджета были перечислены субсидии в размере 24 700 000 тенге, — говорится в сообщении.

Однако в ходе проверки выяснилось, что фактически селекционная работа проводилась лишь с 18 племенными быками и 450 головами маточного поголовья. В результате сумма незаконно полученных субсидий составила 20,2 млн тенге.

По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Суд признал председателя кооператива виновной и назначил ей 4 года лишения свободы. Также ей запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение 5 лет.

Незаконно полученные средства полностью взысканы и возвращены в государственный бюджет.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.