В Уральске и пригородных посёлках в ближайшие дни пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать с 9:00 до 13:00.
14 марта ярмарка состоится по улице Ихсанова.
15 марта торговые площадки откроются сразу в нескольких местах:
в посёлке Круглоозёрный по улице Астана, 82 — на территории школы;
в посёлке Деркул по улице Беймбета Майлина, 52 — перед школой №49;
в посёлке Зачаганск по улице Жангир хана, 67Н — перед школой №53;
в Желаевском сельском округе по улице Копбергенова, 50 — перед школой №14.
На ярмарках жители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию. К участию также приглашают предпринимателей и сельхозпроизводителей.