В Уральске и пригородных посёлках в ближайшие дни пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать с 9:00 до 13:00.

14 марта ярмарка состоится по улице Ихсанова.

15 марта торговые площадки откроются сразу в нескольких местах:

в посёлке Круглоозёрный по улице Астана, 82 — на территории школы;

в посёлке Деркул по улице Беймбета Майлина, 52 — перед школой №49;

в посёлке Зачаганск по улице Жангир хана, 67Н — перед школой №53;

в Желаевском сельском округе по улице Копбергенова, 50 — перед школой №14.

На ярмарках жители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию. К участию также приглашают предпринимателей и сельхозпроизводителей.