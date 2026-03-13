В Казахстане утвердили Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи на 2026–2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба кабмина.

Документ разработан во исполнение поручений президента, озвученных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

План предусматривает переход к новой модели контроля качества медицинских услуг. Она будет основана на цифровых технологиях, анализе данных и инструментах искусственного интеллекта. При этом одним из ключевых принципов станет активное участие пациентов в оценке качества лечения.

В документе определены четыре основных направления развития системы:

модернизация регулирования в сфере медицинских услуг;

создание новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и формирование Национального института качества;

усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов;

цифровая трансформация системы управления качеством.

Ожидается, что реализация плана позволит повысить прозрачность работы медицинских организаций и принимать управленческие решения на основе объективных данных.

В рамках реформ планируется создать Национальный институт качества на базе Национального научного центра развития здравоохранения. Он станет методологическим и аналитическим центром системы. Поддержку проекту будет оказывать Всемирная организация здравоохранения, что позволит внедрять международные стандарты безопасности пациентов.

Кроме того, к 2028 году планируется полностью оцифровать стандарты оказания медицинской помощи. Также будет внедрена трёхкомпонентная модель экспертизы качества.

Отдельное внимание уделят участию пациентов. Цифровизация служб поддержки позволит оперативно реагировать на обращения граждан и учитывать их мнение при оценке работы медицинских организаций.

Ожидается, что к 2030 году новая система поможет улучшить показатели качества медицинских услуг и повысить эффективность управления здравоохранением.