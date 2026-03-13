В Казахстане утвердили Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи на 2026–2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба кабмина.
Документ разработан во исполнение поручений президента, озвученных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».
План предусматривает переход к новой модели контроля качества медицинских услуг. Она будет основана на цифровых технологиях, анализе данных и инструментах искусственного интеллекта. При этом одним из ключевых принципов станет активное участие пациентов в оценке качества лечения.
В документе определены четыре основных направления развития системы:
модернизация регулирования в сфере медицинских услуг;
создание новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и формирование Национального института качества;
усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов;
цифровая трансформация системы управления качеством.
Ожидается, что реализация плана позволит повысить прозрачность работы медицинских организаций и принимать управленческие решения на основе объективных данных.
В рамках реформ планируется создать Национальный институт качества на базе Национального научного центра развития здравоохранения. Он станет методологическим и аналитическим центром системы. Поддержку проекту будет оказывать Всемирная организация здравоохранения, что позволит внедрять международные стандарты безопасности пациентов.
Кроме того, к 2028 году планируется полностью оцифровать стандарты оказания медицинской помощи. Также будет внедрена трёхкомпонентная модель экспертизы качества.
Отдельное внимание уделят участию пациентов. Цифровизация служб поддержки позволит оперативно реагировать на обращения граждан и учитывать их мнение при оценке работы медицинских организаций.
Ожидается, что к 2030 году новая система поможет улучшить показатели качества медицинских услуг и повысить эффективность управления здравоохранением.