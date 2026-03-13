Подозреваемый предлагал гражданам вложить деньги в якобы прибыльную инвестиционную компанию под высокий процент.

В Западно-Казахстанской области полицейские раскрыли мошенничество, в результате которого женщина лишилась более 1,4 млн тенге, сообщает Polisia.kz.

Подозреваемого установили во время оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud».

По данным следствия, мужчина предлагал гражданам вложить деньги в якобы прибыльную инвестиционную компанию. Для этого он создал в мессенджере WhatsApp группу, связанную с биржевым трейдингом, где публиковал предложения о вложениях.

Одной из потерпевших он пообещал доход 50% от вложенной суммы. Доверившись этой информации, женщина перевела ему 1 472 000 тенге.

— В настоящее время установлено два эпизода мошеннических действий. Подозреваемый дал признательные показания, также собрана необходимая свидетельская база, — сообщили в полиции.

Похищенные деньги пока не изъяты. Следствие не исключает, что от действий мужчины могли пострадать и другие граждане.

По факту проводится досудебное расследование.