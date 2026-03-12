Со временем в любом чайнике появляется накипь — белый или сероватый налёт на стенках и нагревательном элементе. Он образуется из-за солей, содержащихся в воде. Если не удалять накипь регулярно, чайник может нагреваться медленнее, а вкус воды становится хуже.
Очистить чайник можно простыми домашними средствами всего за несколько минут.
Лимонная кислота
Это один из самых популярных и безопасных способов удаления накипи.
Как очистить чайник:
Налейте в чайник воду.
Добавьте 1–2 чайные ложки лимонной кислоты.
Доведите воду до кипения.
Оставьте раствор в чайнике на 10–15 минут.
Слейте воду и тщательно промойте чайник.
После этого накипь обычно легко удаляется.
Уксус
Ещё один эффективный способ — использование столового уксуса.
Для этого смешайте воду и уксус в равных пропорциях, вскипятите раствор и оставьте на несколько минут. Затем жидкость слейте и хорошо промойте чайник чистой водой.
Сода
Если накипь только начала появляться, можно использовать пищевую соду. Небольшое количество соды добавляют в воду, кипятят раствор, после чего чайник промывают.
Подходит ли этот способ для электрочайников
Эти способы подходят как для обычных чайников, так и для электрических моделей. Главное — после очистки несколько раз прокипятить чистую воду и слить её, чтобы удалить остатки средства.
Как уменьшить образование накипи
Чтобы накипь появлялась реже, специалисты советуют:
использовать фильтрованную воду;
регулярно промывать чайник;
не оставлять воду внутри надолго;
проводить очистку раз в 2–3 недели.
Регулярная очистка чайника помогает продлить срок службы прибора и сохранить вкус воды.