Накипь в чайнике появляется из-за солей в воде и со временем может ухудшать вкус напитков. Удалить её можно с помощью простых средств, которые есть почти на каждой кухне.

Со временем в любом чайнике появляется накипь — белый или сероватый налёт на стенках и нагревательном элементе. Он образуется из-за солей, содержащихся в воде. Если не удалять накипь регулярно, чайник может нагреваться медленнее, а вкус воды становится хуже.

Очистить чайник можно простыми домашними средствами всего за несколько минут.

Лимонная кислота

Это один из самых популярных и безопасных способов удаления накипи.

Как очистить чайник:

Налейте в чайник воду. Добавьте 1–2 чайные ложки лимонной кислоты. Доведите воду до кипения. Оставьте раствор в чайнике на 10–15 минут. Слейте воду и тщательно промойте чайник.

После этого накипь обычно легко удаляется.

Уксус

Ещё один эффективный способ — использование столового уксуса.

Для этого смешайте воду и уксус в равных пропорциях, вскипятите раствор и оставьте на несколько минут. Затем жидкость слейте и хорошо промойте чайник чистой водой.

Сода

Если накипь только начала появляться, можно использовать пищевую соду. Небольшое количество соды добавляют в воду, кипятят раствор, после чего чайник промывают.

Подходит ли этот способ для электрочайников

Эти способы подходят как для обычных чайников, так и для электрических моделей. Главное — после очистки несколько раз прокипятить чистую воду и слить её, чтобы удалить остатки средства.

Как уменьшить образование накипи

Чтобы накипь появлялась реже, специалисты советуют:

использовать фильтрованную воду;

регулярно промывать чайник;

не оставлять воду внутри надолго;

проводить очистку раз в 2–3 недели.

Регулярная очистка чайника помогает продлить срок службы прибора и сохранить вкус воды.