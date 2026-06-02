Большинство людей дома моют клубнику довольно просто: пересыпают ягоды в дуршлаг и промывают под сильной струей холодной воды. Однако, как отмечается, такой способ не только может ухудшать вкус ягод, но и не гарантирует их полной очистки от возможных химических веществ и загрязнений.

О том, как правильно мыть клубнику, чтобы сохранить ее вкус и снизить риск вредных примесей, пишет Pyszności.

Сезон клубники постепенно начинается, и ягоды уже появляются на рынках и в магазинах, привлекая ароматом и сладким вкусом. При этом многие допускают распространенную ошибку — ограничиваются только поверхностным промыванием. Такой способ удаляет лишь часть загрязнений, в основном пыль и песок, но не справляется с более сложными остатками, включая пестициды и микроорганизмы.

Почему промывания недостаточно

Клубника часто воспринимается как «чистый» продукт, который достаточно быстро ополоснуть водой. Однако это создает ложное ощущение безопасности. Вода действительно смывает поверхностную грязь, но не удаляет химические остатки и микрочастицы, которые могут оставаться на кожице ягод.

Поверхность клубники пористая и легко удерживает загрязнения. Кроме того, быстрое промывание не обеспечивает равномерной очистки — часть ягод может практически не контактировать с водой. В результате даже после мытья на плодах могут оставаться нежелательные вещества.

Дополнительный фактор риска — близость ягод к земле во время роста, что увеличивает вероятность контакта с бактериями и загрязнениями почвы.

Как правильно мыть клубнику

Специалисты рекомендуют более тщательный двухэтапный способ очистки.

Сначала клубнику замачивают в растворе воды и уксуса в пропорции 3:1 примерно на 5 минут. Такой раствор помогает снизить количество бактерий и микроорганизмов на поверхности ягод.

Затем готовят второй раствор — воду с добавлением пищевой соды (примерно 1 чайная ложка на 1 литр воды). В нем ягоды также выдерживают несколько минут. Этот этап помогает уменьшить остатки возможных химических веществ.

После этого клубнику нужно тщательно промыть чистой водой и аккуратно обсушить бумажным полотенцем.

Дополнительные рекомендации

Мыть клубнику лучше непосредственно перед употреблением, чтобы она дольше сохраняла свежесть и плотную структуру.

Плодоножки рекомендуется не удалять до мытья — они защищают ягоды от попадания лишней влаги внутрь. После обработки клубнику следует хранить в холодильнике и употребить в течение 2–3 дней.

Признаком более тщательной очистки может быть изменение цвета воды после содового раствора — ее помутнение иногда указывает на наличие загрязнений на поверхности ягод.