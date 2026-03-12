Трагедия произошла во время плановых полевых стрельб.

Военнослужащий срочной службы погиб во время плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона. Инцидент произошёл 12 марта, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.

По предварительным данным, солдат получил огнестрельное ранение, предположительно из-за неосторожного обращения с оружием. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело. Расследование проводит военно-следственное управление МВД.

По поручению министра обороны на место происшествия направлена специальная комиссия. Она должна установить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле Главной военной прокуратуры.

В командовании Вооружённых сил выразили соболезнования родным и близким погибшего. В ведомстве также сообщили, что семье военнослужащего будет оказана необходимая помощь и поддержка.