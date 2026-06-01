Люди требуют вернуть водное сообщение с их дачными участками.

Первого июня в акимате Уральска собрались десятки возмущенных дачников. Люди требуют вернуть водное сообщение с их садоводческими товариществами. Для них альтернативный вариант - автобусы, не просто неудобен, но и опасен для жизни: после дождей дороги превращаются в месиво, из-за чего на дачи не могут проехать даже экстренные службы.

Из-за отсутствия теплоходов сотни горожан оказались фактически отрезаны от своих участков в самый разгар дачного сезона. Автобусное сообщение, которое чиновники предложили взамен, дачников категорически не устраивает.

Они жалуются, что автобусные маршруты не справляются с нагрузкой, а сами поездки превращаются в экстремальное испытание.

- Мы ехали в дождь на советском ПАЗике - его так мотыляло из стороны в сторону, казалось, что он вот-вот перевернется. К тому же пассажиры с первых дач встречают нас в салоне как врагов народа, потому что мы занимаем все места. Недавно мы так и не доехали на автобусе на дачу, в итоге нам с дочерью, у которой сломана нога, пришлось идти пешком 2,5 часа, - рассказывает дачница Людмила Зибарева.

Другая дачница Зауреш Сариева отмечает, что их дезинформировали по поводу автобусного графика.

- Нам говорили, что ЖКХ выделило автобус на 7 дней в неделю, но по факту он ходит только в среду, субботу и воскресенье. Привозит в 10 утра, увозит в 18:30. Зачем нам эта дезинформация?! Нам пообещали водный транспорт, но начальник ЖКХ оказался пустозвоном. У нас сейчас пропадет вся клубника, машин нет, - говорит Зауреш Сариева.

Людмила Лачугина отметила, что они уже приходили в акимат с этим вопросом.

- Мы приходили к вам месяц назад и просили решить этот вопрос. На даче мы были от силы четыре раза. Вам месяца не хватило, чтобы во всем разобраться? А зимы вам не хватило?! Или вы не знали, что весной мы поедем на дачи? Вы недоплатили денег, и перевозчик подал на ЖКХ в суд. Мы всё это знаем, мы не тупые и не глупые, хоть и дачники. Вы нас до ручки довели! Почему вы не заплатили арендатору деньги, которые обещали? Если бы вам не заплатили зарплату, вы бы тоже возмутились. Вы и сами всё это прекрасно знаете, зачем мы вам на пальцах объясняем? Сейчас пропадет вся клубника, машины у нас нет, вертолеты тоже не летают. В субботу нас так крутило на автобусе по этой грязи! Кроме парохода, нас туда никто довезти не может. Раз так, давайте вертолет! На чем мы должны добираться? - возмутилась женщина.

По словам людей, многие живут на дачах с марта по ноябрь, и отсутствие надежного, а главное постоянного транспорта ставит их жизни под угрозу. Без парохода до участков невозможно добраться по суше даже в экстренных ситуациях.

- Дороги к нашим дачам просто нет, скорая помощь туда не доедет. Уже был случай, когда мужчине стало плохо, и он умер, так и не дождавшись медиков. В итоге тело погибшего пришлось грузить на доски, класть в лодку и переправлять через реку. И это не первый случай! Был и пожар - пожарные тоже не смогли доехать. Риск огромный, - говорит дачница Вера Бухановская.

Для пожилых людей дачи - это единственный источник пропитания и дело всей жизни, в которое вложено много сил.

- Я этой дачей занимаюсь 40 лет, пережила два наводнения, каждый раз поднимала участок заново. Сейчас вырастила урожай, а как мне его таскать на себе? Посмотрите на мои руки-крюки, а ведь я когда-то была учителем музыки. Позор! Нам нужен транспорт, мы его требуем. Мы еще 20 лет назад просили акимат сделать нормальный подход к теплоходу, но до сих пор ничего не сделано, - плача, говорит 80-летняя Валентина Александровна.

Между тем, представители акимата объясняют: проблема упирается в закон и безопасность. На встрече замакима Уральска Азамат Халелов призвал горожан к пониманию.

- Вы сами знаете, что наш речной транспорт - можно сказать, единственный в Казахстане, который просуществовал до сегодняшнего дня. Да, он социально убыточный и невыгодный, именно поэтому государство его субсидирует. То есть все затраты, связанные с пассажирскими перевозками, государство берет на себя, покрывая расходную часть. На содержание этой транспортной линии ежегодно выделяются деньги. Ранее маршрут обслуживало ТОО "Урал Флот Сервис". Но это конкурсная среда, и акимат обязан ежегодно разыгрывать тендер. А как мы можем предоставить вам транспорт, который признан аварийным и не имеет разрешения на перевозки? Пожалуйста, подумайте сами. Акимат в любом случае будет решать этот вопрос исключительно на законодательном уровне, рисковать жизнями людей никто не станет. Это река Урал, здесь сильное течение, поэтому необследованный транспорт туда никто не выпустит. Единственное, что я могу сделать сейчас - запустить автобус, который будет ходить семь дней в неделю. Речной же транспорт появится только в том случае, если кто-то из предпринимателей изъявит желание участвовать в перевозках и выиграет конкурс, - отметил Халелов.

В отделе ЖКХ добавили, что власти пытаются решить проблему еще с конца зимы, но предприниматели не спешат участвовать в проекте.

- Мы проводим конкурсы на эти перевозки с февраля этого года. Сейчас разыгрываем тендер уже в третий раз. Последний срок приема документов от потенциальных перевозчиков - 4 июня, а сам конкурс состоится 16 июня, - резюмировал представитель ЖКХ.

Дачники, в свою очередь, заявили, что устали от обещаний. По их словам, если в ближайшее время проблема с речным сообщением не решится, они готовы пойти на крайние меры и даже грозятся перекрыть движение на одной из городских улиц.