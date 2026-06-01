Политическая партия "Әділет" официально зарегистрирована в Казахстане, передает "КазТАГ" со ссылкой на пресс-службу партии.

— Партия "Әділет" прошла государственную регистрацию. 1 июня 2026 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан министерством юстиции зарегистрирована политическая партия "Әділет", - говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что партия объединяет представителей различных профессиональных сфер, включая работников нефтесервисной и горно-металлургической отраслей, шахтеров, а также специалистов в области спорта, образования, здравоохранения, науки, предпринимательства, IT, юриспруденции и креативных индустрий.

— В основе программы партии лежат принципы справедливости, ответственности, равноправия, патриотизма и прогресса. Среди ключевых приоритетов обозначены укрепление принципов законности и правопорядка, развитие эффективных институтов, поддержка регионов, цифровизация, развитие человеческого капитала и формирование конкурентной экономики. Партия "Әділет" рассматривает свою деятельность как вклад в развитие справедливого, современного и конкурентоспособного Казахстана, опираясь на профессиональный подход, общественный диалог и ответственную общественную повестку, - сказано в сообщении.

В ближайшее время партия начнет дальнейшее формирование своей организационной структуры и работу в регионах.

