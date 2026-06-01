Запуск производства снизит зависимость дорожной отрасли от зарубежных поставок и увеличит долю казахстанских товаров.

В Жылыойском районе Атырауской области заработал завод по выпуску активированного минерального порошка. Предприятие способно производить до 20 тонн продукции в час и до 200 тонн в сутки, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Основное применение нового материала - дорожное строительство. Качество порошка, который делают из местного известняка и инертных материалов, сейчас проверяют в специализированной лаборатории. В планах завода - запустить собственный лабораторный комплекс для непрерывного контроля.

Отмечается, что запуск производства снизит зависимость дорожной отрасли от зарубежных поставок и увеличит долю казахстанских товаров. На заводе создадут от 10 до 15 вакансий, причем приоритет при найме отдадут местным жителям. В будущем предприятие планирует поставлять продукцию не только по Атырауской области, но и в другие регионы страны.

На открытии заместитель акима района Ерлан Нурланов подчеркнул, что этот проект станет хорошим стимулом для промышленного потенциала района. Гостям презентовали производственную площадку и показали весь технологический процесс изнутри.