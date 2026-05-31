Поэтому министерство труда и соцзащиты вводит новые требования к работодателям.

Вопросы занятости школьников обсудили на заседании правительства Казахстана. Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, что по результатам опроса почти 100 тысяч детей хотят работать, но их трудовые права часто нарушаются.

Так, у 70% подростков не было официального трудового договора. Почти половина работала по вечерам или ночью, а каждый десятый сталкивался с задержкой зарплаты или вовсе не получал оплату.

В связи с чем в ведомстве хотят изменить трудовой кодекс чтобы усилить защиту прав несовершеннолетних. Предлагается ужесточить требования к работодателям и обязать их страховать работающих подростков от несчастных случаев. Также в законодательстве планируют четко прописать, какие виды работ разрешены детям в зависимости от возраста, а какие считаются опасными и будут запрещены.

Параллельно министерство внедряет мониторинг предприятий с численностью более 10 сотрудников. Особое внимание инспекторы уделят строительству, сельскому хозяйству и сфере услуг — именно там чаще всего встречается неофициальная занятость подростков.

-По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане насчитывается 1,7 миллион молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которым законодательно разрешено трудиться. На сегодняшний день официальной занятостью охвачены 5,3 тысяч учащихся. Наибольшая доля работающих подростков – 59% – сосредоточена в мегаполисах (Алматы, Астана, Шымкент), что объясняется высокой концентрацией крупных торгово-развлекательных центров и объектов общепита. Чаще всего молодежь получает первый трудовой опыт в качестве курьеров, официантов, продавцов-консультантов, помощников поваров, аниматоров и рабочих по озеленению, – сообщил Ертаев.

Министр отметил, что ведомство продолжает помогать подросткам с трудоустройством и профориентацией. На портале enbek.kz работает специальный раздел "Мои летние каникулы", где молодые люди с 14 лет могут искать проверенные вакансии и официально устраиваться на работу. С начала 2026 года через платформу работу нашли 1 024 подростка. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составил 4 552 человека.

Также школьников привлекают к общественным работам. Зарплата там составляет не менее 103 800 тенге. Также более 500 тысяч учащихся прошли бесплатные курсы на платформе Skills.Enbek.kz. Еще 136 тысяч прошли профориентированое тестирование на платформе "Мансап компасы".