В большинстве регионов ожидаются дожди.

По данным Gismeteo, лето в западном регионе начнется с переменчивой погоды - от прохлады до умеренного тепла.

В Уральске ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха составит от +10°C ночью до +17°C днем.

В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь, столбики термометров покажут от +14°C до +21°C.

В Актобе будет пасмурно и дождливо, в течение суток температура воздуха составит от +12°C до +20°C.

В Актау ожидается прохладная и ветреная погода с плотной облачностью, термометры покажут от +16°C до +19°C.