Киберпреступники из Одессы вывели со счетов казахстанцев более 85 миллионов тенге.

Министерство внутренних дел Казахстана совместно с Национальной полицией Украины провели масштабную международную спецоперацию по ликвидации крупного мошеннического call-центра. В официальном сообщении пресс-службы МВД РК отмечается, что операция проходила в Одессе при непосредственном содействии генеральных прокуратур обоих государств. Локация была выбрана преступниками неслучайно, однако силовикам удалось полностью блокировать деятельность группировки, грабившей граждан Казахстана.

Аферисты действовали организованно и на протяжении долгого времени выстраивали сеть обмана.

- Преступная группа в течение длительного времени систематически совершала интернет-мошенничества. По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали более 120 человек, а общий материальный ущерб превысил 85 миллионов тенге, - заявил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

Базой для обмана стали современные методы психологического давления. Мошенники разработали целые сценарии, с помощью которых легко входили в доверие к обычным людям.

- Выступая под видом сотрудников операторов связи, банков, правоохранительных органов и государственных структур, они убеждали граждан устанавливать на смартфоны вредоносные приложения. После получения удаленного доступа к устройствам преступники похищали денежные средства и персональные данные потерпевших, - отметил он.

Оперативники провели восемь санкционированных обысков по адресам проживания подозреваемых и в самом call-центре. В руки силовиков попали неопровержимые улики: 26 компьютеров, 49 мобильных телефонов, подробные инструкции по психологическому воздействию на жертв и даже символика Республики Казахстан, которую использовали для убедительности. Кроме того, у организаторов изъяли два автомобиля элитного класса.

По итогам международной облавы задержаны девять граждан Украины - все они уже водворены в изолятор временного содержания. Сейчас следователи устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям как в Казахстане, так и в других странах.