Из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за групповой разбой. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

По данным следствия, в 2006 году в Павлодаре подозреваемый в составе группы лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве него, совершил разбойное нападение и похитил имущество потерпевшего. Другие соучастники преступления были задержаны и осуждены к различным срокам наказания. Фигуранту дела удалось скрыться, после чего он был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2025 года разыскиваемый был задержан на территории Новосибирской области. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции задержанного на родину.

В настоящее время подозреваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.