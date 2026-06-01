На борту пассажирского самолёта произошёл пожар из-за электронной сигареты — рейс был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета, передает Мой Город со ссылкой на BILD.

Инцидент произошёл на рейсе TP1329 авиакомпании TAP Air Portugal, следовавшем из Лондона в Порту. Вскоре после вылета из аэропорта Гатвик в 09:05, на высоте около 1,2 километра, в ручной клади одного из пассажиров загорелась электронная сигарета.

Ситуация развивалась стремительно: салон начал заполняться дымом с резким запахом гари. Пассажиры запаниковали, некоторые поднялись со своих мест и вышли в проход, временно затруднив передвижение по салону.

Экипажу удалось оперативно локализовать и потушить возгорание до его распространения. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Примерно через 13–14 минут после взлёта самолёт благополучно приземлился в Лондоне. Пострадавших нет.

Как уточняется, сам инцидент произошёл 8 февраля, однако информация о нём стала известна только сейчас — после публикации квартального отчёта Португальского управления по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных происшествий (GPIAAF). После дополнительной проверки безопасности все 180 пассажиров и шесть членов экипажа смогли продолжить полёт в Порту.

Эксперты отмечают, что причиной возгорания стал литий-ионный аккумулятор, находящийся в электронной сигарете. Такие батареи считаются потенциально опасными, поскольку могут перегреваться, воспламеняться или даже взрываться. Именно поэтому действуют строгие правила перевозки: подобные устройства запрещено сдавать в багаж — их можно перевозить только в ручной клади и держать при себе.