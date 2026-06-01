В Уйгурском районе Алматинской области раскрыто особо тяжкое преступление. Тело 29-летнего мужчины, который с 27 мая числился пропавшим без вести, обнаружили неподалёку от базы отдыха, где он работал.

По версии следствия, трагедия произошла во время совместного распития алкоголя на территории зоны отдыха. Между мужчиной и его коллегами возник конфликт, который перерос в драку.

Как сообщили родственники погибшего, мужчину жестоко избили, после чего, предположительно, попытались скрыть следы преступления, закопав его недалеко от места происшествия.

После обращения матери с заявлением о пропаже сына сотрудники полиции начали поиски. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены предполагаемые участники конфликта. Двое подозреваемых задержаны и помещены под стражу.

По факту произошедшего расследуются уголовные дела по статьям об убийстве и укрывательстве преступления. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.