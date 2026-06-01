По делу, вызвавшему широкий общественный резонанс в Атырау, стали известны первые результаты психолого-психиатрической экспертизы Акбаян Мукангалиевой, сообщает Мой Город.

Согласно заключению специалистов, для полной и точной оценки её психического состояния требуется дополнительное наблюдение и углублённая диагностика.

В экспертном заключении отмечается, что окончательное решение о психическом состоянии Акбаян Мукангалиевой пока не принято. Врачи указали на необходимость проведения дополнительных медицинских обследований для вынесения точного вывода.

Ранее Акбаян Мукангалиева была направлена в Институт судебных экспертиз Алматы для прохождения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Позже стало известно, что её вернули в Атырау, где она находилась под наблюдением в областном психиатрическом центре.

Кроме того, представители прокуратуры Атырауской области заявили, что её прямая причастность к гибели родственников не доказана. В связи с этим уголовное преследование по статье об убийстве в её отношении было прекращено.

Тем не менее по факту «несообщения о преступлении» рассматривается отдельное дело. Расследование по данному эпизоду продолжается в рамках закона.